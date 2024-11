Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Dominicana de Sistemas Eléctricos Aislados (Adosea), volvió a reclamar que en la modificación del Reglamento de Generación Distribuida (RGD) se plantee la facturación neta y no la medición neta (usada actualmente), para que sea más “equitativo y transparente” y exista un beneficio tanto para el que tiene paneles solares como para el que no.

Consideró que la medición neta actual subsidia a los 18 mil usuarios con paneles solares en “detrimento” de los 3 millones 100 mil usuarios del sistema eléctrico.

En un encuentro con la prensa, Carlos Rodríguez, presidente de Adosea y Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), explicaron que están de acuerdo con la modificación del reglamento y están a favor del crecimiento de la energía renovable, pero que solicitan sean revisados ciertos puntos, para que el esquema sea más justo.

“Hoy en día el esquema es un trueque del producto, yo como cliente que tengo paneles solares produzco 5 kilovatios y la distribuidora me manda 5 kilovatios, se transa, y por ende no tengo que pagar nada. Pero cuando hay un trueque el producto tiene un mismo precio, sin embargo el kilovatio que produzco en mi casa con paneles solares nunca puede ser igual que compra la distribuidora para venderlo”, indicó Rodríguez.

Explicó que en el caso de la medición neta, cuando el cliente produzca mucho más de lo que consuma termina pagando “cero” por la energía que va acumulando a favor. En estos casos, la distribuidora termina comprando la energía inyectada por el cliente al mismo precio que la vende y no puede recuperar sus costos de infraestructura.

¿Qué debe plantear el reglamento? De acuerdo con Adosea, debe garantizar que aquellos que tienen paneles solares paguen y no se le cargue a los que no tienen.

Asimismo, plantean que debe garantizar la confiabilidad del servicio energético para los que no tienen, no quieren y no pueden tener paneles solares, y para los que sí los tienen.

También, que permita el crecimiento de las energías renovables de forma segura, equitativa para todos los actores y que se puedan hacer inversiones para un mantenimiento óptimo de las redes de distribución.

La asociación tiene dos grandes preocupaciones, según Rodríguez. La primera es que debe existir un mecanismo justo de compensación para el mantenimiento y por el uso de la red eléctrica.

Segundo, que todas las redes tienen limitaciones técnicas, por lo que entienden deben existir topes de penetración para asegurar la confiabilidad del servicio.

"La red eléctrica es una infraestructura indispensable que garantiza estabilidad y disponibilidad de energía cuando los usuarios de generación distribuida no pueden autoabastecerse, como durante la noche o en condiciones climáticas adversas. Este acceso tiene un costo asociado que debe ser reconocido", dijo Rodríguez

Sostuvo que la normativa, actualmente en consulta por la Superintendencia de Electricidad (SIE), debe garantizar un balance justo para todos los actores del sistema eléctrico, promoviendo un crecimiento sostenible de las energías renovables sin desproteger a los usuarios que no cuentan con paneles solares y evitando generar inestabilidad en las redes de distribución y poniendo en riesgo la confiabilidad del servicio eléctrico.

"Es esencial que los usuarios con generación distribuida contribuyan al mantenimiento de la red, evitando que este costo recaiga sobre la mayoría de los usuarios que dependen exclusivamente del sistema tradicional", indicó.