¿Abrumados de las deudas? Conoce la forma efectiva de pagarlas este 2023

Se inicia un nuevo año, y muchas personas elaboran una lista de metas que quieren lograr, desde rebajar de peso, conseguir un nuevo empleo, aumentar sus ingresos, comprar una nueva casa, comprar un nuevo vehículo, graduarse de una profesión en la universidad, entre otras metas, pero la que nunca falta en esa lista, es pagar las abrumadoras deudas que mantienen en ansiedad a la mayoría de los dominicanos y dominicanas.

En este año 2023, desde Tu Consultorio Financiero te ayudaremos semana tras semana a organizar tus finanzas y a desarrollar tus habilidades para tomar decisiones acertadas en tus finanzas, en tus relaciones bancarias, en la forma como ahorras, en tus inversiones con la finalidad de que puedas mejorar tu nivel de bienestar y calidad de vida.

Nuestro primer artículo del año 2023, va dirigido a aquellas personas que tienen abrumadoras deudas, con distintas entidades bancarias, empresas no financieras, con particulares, y sobre todo aquellas personas que terminaron con sus tarjetas de créditos al límite.

Aquí te dejo la lista de paso que debes poner en práctica para empezar a salir de manera efectiva de tus deudas.

Primer paso: Organizarte. Saca un balance de lo que debes. Enumera todas tus deudas, acreedor, monto, tasa de interés, vencimiento. Organízala de menor a mayor monto adeudado, y en esa misma forma la irás saldando, hasta quedarte con la deuda de mayor monto.

Segundo paso: Elabora un presupuesto real de ingresos y egresos. Esto te permitirá saber con cuanto dinero cuentas de disponibilidad para saldar tus deudas, o si en caso que no tengas dinero suficiente o tu presupuesto está en números rojos, empezar a revisar que puedes recortar.

Tercer paso: Elimina todos los gastos incensarios de tu presupuesto. La prioridad se vuelve el pago de deudas así que responde ¿qué gastos puedes eliminar? Puedes obtener ahorros al cancelar membrecías, disminuir diversiones, canales de cable, servicio de celular, teléfono y todo lo que no sea estrictamente necesario. Si algún gasto parece imprescindible enfréntalo contra la sensación de angustia que tus deudas te generan.

Cuarto paso: Elabora un plan de pago. Un método efectivo y que ayuda a mantener la motivación es cumplir con los pagos mínimos y utilizar el extra para pagar la deuda cuyo monto sea menor, en la medida que se van reduciendo las deudas aplicas esos montos en la siguiente deuda de menor tamaño y repites el método. El objetivo de este paso, es que te quedes con el menor número de deudas.

Quinto paso: Explora la posibilidad de Consolidar tus deudas en una entidad bancaria de tu preferencia. Si no es posible cumplir con los pagos mínimos de las deudas, es decir tus ingresos no alcanzan, estás seriamente en números rojos, entonces debes abordar la alternativa de consolidar todas tus deudas en una entidad bancaria.

La ventaja de la consolidación bancaria, te permitiría pagarles a todos tus acreedores, quedarte con una sola deuda, financiar tus deudas a un mayor plazo de tiempo, pagando una cuota consolidada menor, y quizás con una tasas de interés promedio ponderada menor al de todas tus deudas. Eso te dará un verdadero respiro financiero y de devolverá la paz mental y tu salud emocional.

Sexto paso: Si no califica para el paso anterior, entonces es momento de empezar a vender activos muebles o inmuebles. Joyas, autos, artículos de colección, enseres que no necesites, un solar, una propiedad y todo lo que pueda generar un ingreso adicional.

Ojo. No acudas a casas de empeño ni a prestamistas informales, con la esperanza de recuperar tus bienes pues lo único que lograrás será cavar un nuevo agujero cuyo premio es otra deuda con una alta tasa de interés además del sentimiento de angustia y frustración subyacentes.

Séptimo paso: En el caso de que ninguno de los últimos cuatro pasos no te apliquen o no tienes ninguna posibilidad de aplicar a ellos, porque no tienes créditos, ni muebles ni inmuebles, entonces ahora toca Ser Honesto con tus acreedores.

Es momento de dar la cara y explicar a tus acreedores, entidades bancarias, empresas no reguladas por nadie que se dedican a prestar su dinero, abogados compulsivos e intimidadores, a tus amigos y familiares que te han prestado dinero que no puedes hacer frente a los compromisos adquiridos.

Si es posible con algunos de ellos, trata de negociar un plan de pagos, donde te suspendan los intereses e ir abonando pequeños montos a esas deudas sin perder de vista que la prioridad es liquidar las deudas.

Un punto importante a saber, es que las deudas nunca vencen, es decir el hecho de que no les pagues al banco y éste castigue y provisiones esa deuda, y luego la venda a una empresa de cobro, eso no te libera nunca de tus compromisos. Los abogados de esa empresa tratarán de intimidarte, amenazarse de todas las formas una vez se den cuenta de que puedes afrontar ese compromiso.

En ese sentido, trata de dar la cara con los abogados y trata de llegar a un acuerdo de pago con ellos, o busca algún abogado amigo que te defienda, las leyes defienden a los más desprotegido, siempre habrá alguna vía de oxígeno.

Punto importante a saber en palabras llanas, nadie va preso por deudas, desde la creación de la República Dominicana eso fue establecido, en ese sentido, al menos que dé un cheque falso o sin fondo para pagar una deuda, ya eso es otra cuestión diferente.

En tu buró de crédito o reporte de crediticio después de cuatro año de inactividad de esa deuda que dejó de ser pagada, no debería por Ley salirte en tu reporte crediticio.

Finalmente, este plan de liquidación de deudas no tendrá un buen término si antes no analizas cuál fue la razón que te llevó a adquirir estas deudas y modificas dichos hábitos o comportamientos, de lo contrario apenas obtengas un respiro volverás a endeudarte de la misma forma, conozco decenas de casos así.

Lo principal ante todo es mantener la calma y conservar la salud. El estrés ocasionado por esta situación, mal manejado puede tener un impacto poco favorable en tu desempeño laboral, salud y relaciones familiares por lo cual no debes perder de vista que tú eres lo más importante y en la medida en que estés tranquilo podrás tomar mejores decisiones y hacer frente a este bache financiero.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com, sobre Finanzas Personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento, con la finalidad de que puedan desarrollar las habilidades para realizar elecciones acertadas en sus finanzas y mejorar su nivel de bienestar. Para consultar con el autor. Email. Jgmartinez20@icloud.com. Instagram @jesusgeraldomartinez