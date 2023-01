Abinader responde a oposición que su Gobierno ha sido el único que bajó la deuda pública

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este martes que su Gobierno "ha sido el único" que en 25 años ha bajado la deuda pública y que en tan solo dos años de gestión ha entregado más viviendas y construye una gran cantidad de obras importantes.

“Es normal que la oposición esté tratando de buscar defectos, eso es la democracia; ellos decían que teníamos el mayor nivel de deuda y le hemos demostrado que por primera vez en los últimos 25 años un gobierno baja el nivel de deuda en relación con el PIB", declaró.

Además, "somos los que más viviendas hemos entregado" y asimismo "estamos construyendo una gran cantidad de obras importantes que obviamente en dos años y medios en lo que viene el diseño, la licitación, porque nosotros no podemos construir como antes que prácticamente no existía licitación, nadie había iniciado mayor cantidad de obras importantes”. dijo Abinader.

Al encabezar el informe sobre los resultados macroeconómico y cierre fiscal del 2022, el presidente destacó que no solo construyen importantes edificaciones, sino que han tenido que lidiar con obras que estaban paralizadas desde hace décadas, y puso de ejemplo la presa de Monte Grandeque encontraron en un 45% de construcción y actualmente está en un 87%, precisó.

También, mencionó la Circunvalación de Azua que la inició el gobierno pasado “y ellos mismos la abandonaron, así como alrededor de 40 escuelas que la iniciaron en el gobierno 2004-2012 y que el gobierno anterior abandonó y nosotros hemos tenido que continuarlas. Somos el único gobierno que ha continuado las obras del pasado", remarcó.

En ese sentido, Abinader anunció que antes del 27 de febrero inaugurará el Teleférico de Los Alcarrizos, "una obra muy grande", y que además "se trabaja fuertemente" en la construcción del metro hacia Los Alcarrizos.

Señaló que nunca antes habían estado en construcción tantas circunvalaciones, como son la de Azua, Baní, San Francisco, Moca, el completado de la circunvalación de Santiago y la de Los Alcarrizos.

Otra obra que citó el mandatario son la marginal y el elevado de Boca Chica. También, anunció que en marzo-abril estarán terminando la avenida Hípica y la carretera de San Isidro.

El jefe del Estado precisó que la inversión de capital de este año anda por los 2.5% del PIB que demuestran que no es verdad que se está invirtiendo menos. "A nosotros nos rinde más el dinero ya que en cada una de las provincias hay obras que se están haciendo. No hay una provincia que no se esté atendiendo", destacó.

Consideró que las obras que se ejecutan en Pedernales y Manzanillo no son mega obras, sino mega proyectos transformadores.

Inflación y alimentación

Sostuvo que en cuanto a carestía de la vida "estamos por debajo del nivel de inflación promedio en Latinoamérica".

Dijo que al medir el nivel de la canasta básica en relación con otros países, la de República Dominicana ha aumentado en menor medida "y de acuerdo a la FAO, somos uno de dos países en la región que ha mejorado la alimentación".