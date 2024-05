Your browser doesn’t support HTML5 audio

08/05/2024 · 10:45 AM

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dijo que en los próximos días su gobierno aprobará la política de cielos abiertos, lo que permitirá una mayor competencia de las empresas aéreas.

En un encuentro celebrado en la noche del martes 7 con los periodistas dominicanos que le acompañaron en su viaje a Washington (EE.UU.), el gobernante sostuvo que ese paso favorecerá a los ciudadanos dominicanos con pasajes aéreos más baratos, contrario a lo que ha ocurrido hasta el momento, que los carteles establecen los precios, los horarios y las fechas de vuelos para los dominicanos.

Dijo que las líneas aéreas tienen miedo a competir con Arajet, en un acto sin sentido, porque lo que corresponde es la competencia y no el monopolio en perjuicio de los dominicanos.

Minería

El presidente también declaró que es posible que República Dominicana tenga tierras raras, minerales de gran demanda para la industria de las modernas tecnologías.

Explicó que en vez de 17 componentes químicos, es posible que las tierras raras dominicanas tengan 13 componentes, pero que son suficientes para aportar un material de altísimo valor en la actualidad.

Agregó que la extracción de tierras raras favorecería la industria de chips en la República Dominicana. También dijo que Costa Rica y Estados Unidos están interesados en las tierras raras dominicanas. Resaltó el interés del gobierno dominicano en que se pueda trabajar con las tierras raras.

Sobre el proyecto de explotación minera de San Juan de la Maguana, expresó no está en contra ni a favor, pero recordó que todo proyecto minero tiene un impacto ecológico, y que en sus análisis de ese proyecto de extracción de oro no ha observado los puntos positivos, ya que económicamente no es mucho el beneficio que ese proyecto traería al país.