“A mí también me ha subido la tarifa eléctrica”, dice administrador de Edesur

Al responder a los aumentos de la tarifa eléctrica, el administrador general de Edesur, Milton Morrison aseguró que a él también le ha subido la factura de la luz y que eso se debe al alza en el precio de las materias primas que se utilizan para la generación de energía.

“Qué le digo a los clientes, a todos, incluyéndome a mí, porque a mí también me ha subido la tarifa eléctrica y es bueno que la gente lo sepa; yo estoy haciendo mejor uso de los aires, apagándolos más, poniendo la temperatura más alta, verificando que no tengan ninguna fuga eléctrica, porque lo único que nosotros podemos hacer ahora es un mejor uso de la energía”, dijo.

El funcionario agregó que el costo de la energía es “muy caro” y que lo único que se puede hacer para que la factura “baje un poco” es cambiar los patrones de consumo.

Morrison explicó que antes de que Luis Abinader llegara al poder el carbón costaba entre 50 y 60 dólares la tonelada y el gas natural dos o tres dólares el millón de BTU. Ahora estos recursos, que son los principales combustibles para la generación eléctrica en el país, se encuentran a 365 y ocho dólares respectivamente.

El ingeniero añadió que las interrupciones en el suministro que se desarrollan en la actualidad son aisladas y se deben a averías ocasionales, a diferencia del pasado cuando los apagones estaban “programados”.

“Lo que no sucede ahora es lo que pasaba antes que se daba una gestión de la demanda y que se daban apagones programados. Hoy en día en Edesur no decimos a tal sector le vamos a dar tantas horas de luz, eso no existe, eso existía antes”, dijo