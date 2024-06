Es un hecho que los países se endeudan para cubrir el déficit fiscal, invertir en sectores estratégicos para el desarrollo de la economía y buscar financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión.

En el caso de República Dominicana, el 70 % de los compromisos financieros es por concepto de deuda extranjera, es decir, US$ 39,001.2 millones de los US$ 55,698 millones reportados como deuda del sector público no financiero por la Dirección General de Crédito Público.

Los gobiernos adquieren préstamos con empresas, organizaciones o bancos internacionales, que pueden ser emitidos en moneda local o divisas, dividiéndose en tres ítems, la multilateral (US$ 7,796.4 millones), la bilateral (US$ 2,056.9 millones) y con los acreedores privados (US$ 29,147.9 millones).

Los acreedores internacionales a los cuales República Dominicana debe más dinero son el Banco Interamericano de Desarrollo con US$ 4,138.5 millones y el Banco Mundial con US$ 1,927.2 millones, siendo financiamiento contraído con organismos multilaterales, aquellos que el capital está conformado por los gobiernos partícipes de la entidad.

Si se analiza por país, Francia es a la que se le debe unos US$ 1,196.5 millones, el 58.1 % de los US$ 2,056.9 millones del crédito bilateral, a abril del 2024.

Las otras mayores deudas bilaterales que República Dominicana tiene son la de Venezuela, con US$ 214.3 millones, seguida por los gobiernos japonés, US$ 200 millones, y español, US$ 152.8 millones. En menor proporción está Brasil con US$ 43.3 millones, y otras naciones de US$ 250 millones.

A abril de este año, la deuda del sector público no financiero de República Dominicana ascendió a US $55,698 millones, siendo el 70 % externa (US$ 39,001.2 millones) y el 30 % interna (US$ 16,696.8 millones). De acuerdo con datos de la Dirección General de Crédito Público, esta cantidad representa el 45.1 % del producto interno bruto (PIB) nacional.

Según la dependencia del Ministerio de Hacienda, la deuda multilateral contraída entre Quisqueya y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) es de US$ 428.2 millones, unos US$ 35 millones más que la del Fondo Monetario Internacional (US$ 393.2 millones). En tanto, US$ 909.2 millones se reportan con otros acreedores oficiales.

Asimismo, de los acreedores privados, los bonos ascienden a US$ 29,142 millones y suplidores es de US$ 6 millones.