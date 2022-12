12 consejos prácticos para enderezar tus finanzas y salir adelante en 2023

La mayoría de los dominicanos viven en una situación financiera de sobrevivencia o vulnerabilidad, con un estrés financiero que afecta su salud física y emocional, con gastos mayores a sus ingresos y muchos no logran pagar sus deudas a tiempo.

A pesar de esta situación hay que ser positivo, acá que te dejo algunos consejos prácticos para que reflexiones en estas navidades y empieces a enderezar tus finanzas para el año 2023:

1. Haz un presupuesto familiar o en pareja. La mejor manera de organizarte es teniendo un mapa financiero. De tus ingresos y tus gastos mensuales. Si no sabes que donde y como gastas tu dinero eso es un indicador de que tus finanzas no andan bien.

2. Gasta menos de lo que ganas. A pesar de que la mayoría de los dominicanos tienen salarios muy bajo, y quizás de supervivencia, pero si quieres salir adelante debes tratar de gastar menos de los que ganas.

3. Construye un fondo de emergencia con un 3% de lo que ganas. Crea poco a poco un fondo de emergencia hasta que cubra al menos 3 meses de tus necesidades básicas. Coloca ese dinero en una cuenta de ahorro, ya es muy fácil tener una cuenta de ahorro o billetera digital. Sólo necesitas tener a manos tu cédula y un celular con acceso a internet.

4. Empieza Ahorrar un 5% de lo que ganas. Empieza creando un hábito de ahorro; hazlo de manera automática. por más bajo que sea tu salario, si decides ahorrar, podrás ahorrar al menos un cinco por ciento.

5. ¡Si tienes deudas! Paga tus facturas y tarjetas de crédito a tiempo. Evita cargos adicionales por atrasos, y de paso revisa cuánto dinero estás gastando en tus facturas y tarjetas de crédito.

6. Evita endeudarte en la medida de lo posible. Mejora la calidad de tus deudas, no te endeudes en cosas que no necesites comprar o que no sean imprescindibles, antes de endeudarte preguntante: ¿Esto es verdaderamente necesario para yo vivir o verdaderamente lo necesito?

7. No uses tu tarjeta de crédito para obtener avances de efectivo. Los intereses son un 6.5% por retiro en efectivo en todos los bancos. Mejor usa el crédito diferido a tasa de interés de un 2.5% mensual.

8. Paga todo el balance de tu tarjeta de crédito al final de cada mes. Si dejas de pagar todo el saldo, te expones a altos intereses. Pueden pasar meses o años antes de que pagues todo el saldo si dejas que se acumule.

9. Aprende a sacarle el jugo a tus tarjetas de créditos. Utilizas las de menor costos, las que cobre menos intereses por financiamientos, y las que ofrecen mejores beneficios, que te devuelven entre un 2% a un 5% de tus consumos realizados sin trámites burocráticos de solicitud de redención de puntos.

10. Evita los prestamistas informales. Tienen intereses muy altos, son peligrosos. Si necesitas efectivo de emergencia, acude a un banco primero y buscar por una línea de crédito o pide a tu empleador un sueldo por adelantado.

11. Prioriza Pagar las deudas con alto interés antes de ahorrar. El proceso para organizar tus finanzas y salir adelante es: fondo de emergencia + pago de deudas alto costo+ ahorro. No vale la pena ahorrar al 3% de interés anual cuando debes en las tarjetas de crédito al 60% anual o al prestamista 10% mensual.

12. Establece metas concretas para comprar tu casa o un nuevo vehículo. Tienes que saber cuándo vas a comprar una casa, cuando vas a cambiar el auto, y cuanto piensas gastar en cada uno de ellos. Establece la fecha de la adquisición en lo posible.

Estos son doce consejos muy prácticos que en lo personal me han ayudado a salir adelante y a tener mis finanzas personales en orden, sin mucho estrés financiero, no se trata de sacrificar tu calidad de vida, se trata de organizarte y planificarte y poco a poco saldrá adelante y alcanzará las metas que te propongas.

Con esta entrega me despido hasta el 5 de enero del 2023, agradezco a mis fieles lectores que siempre me escriben y están pendientes de las publicaciones de Tu Consultorio Financiero todos los jueves.

Recuerdas que si tienes algunas dudas, necesitas algún consejo puedes escribirme al correo jgmartinez20@icloud.com o en Instagram @jesusgeraldomartinez, y de manera gratuita tendrás mis consejos y asesorías.

Les deseos a todos que pasen estos días festivos llenos de alegría, que gasten con prudencia y disfruten en familia. Feliz y Bendecido año 2023.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com, sobre Finanzas Personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento, con la finalidad de que puedan desarrollar las habilidades para realizar elecciones acertadas en sus finanzas y mejorar su nivel de bienestar. Para consultas y temas que pueden ser de tu interés sígueme en Instagram, @jesusgeraldomartinez o al correo jgmartinez20@icloud.com