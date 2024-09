Your browser doesn’t support HTML5 audio

El petróleo de Texas se instalaba hoy en US$ 70.5 el barril; el bono del Tesoro a 10 años subió al 3.74 %, el oro se encontraba a US$ 2,598 la onza y el euro se cambiaba a US$ 1.112.

Esto se debe a que Wall Street abrió este jueves en verde, con el índice tecnológico Nasdaq experimentando la subida más pronunciada, después de que el miércoles la Reserva Federal (Fed) anunciara una bajada de medio punto en los tipos de interés en Estados Unidos, la primera tras un ciclo de 11 incrementos que comenzó en marzo de 2022.

15 minutos después del toque de campana, el Nasdaq crecía un 2.28 %, hasta 17.974 puntos; el Dow Jones de Industriales hacía lo propio un 1.05 %, hasta 41.939 enteros; y el selectivo S&P 500 avanzaba un 1.42 %, hasta las 5.697 unidades.

La Fed, que llevaba meses luchando con una inflación descontrolada tras la pandemia y la guerra de Ucrania, situó ayer la tasa de referencia de los tipos en un rango del 4.75 % al 5 % en su objetivo de conseguir que la inflación se aproxime al 2 %.

Así, los valores tecnológicos subieron en el arranque de la sesión del jueves espoleados por compañías como Nvidia (4.7 %), AMD (4.43 %), Micron (1.35 %) o Alphabet (1.30 %).

"La bajada de tipos era la pieza que faltaba en el rompecabezas para que, en nuestra opinión, muchos inversores dieran luz verde a las operaciones de crecimiento tecnológico hasta finales de año y también en 2025″, coincidieron los analistas de la firma de asesoramiento financiero Wedbush Securities en un comunicado hoy.

La reducción de medio punto en los tipos ayer fue recibida con movimientos altamente volátiles pues podían apuntar, según algunos expertos, a un panorama de debilidad económica en Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, negó que el banco central haya llevado a cabo estos agresivos recortes por una posible desaceleración de la economía y aclaró que el regulador calibrará sin prisa la aplicación de eventuales nuevos recortes.

No obstante, analistas como Tom Essaye, autor del informe diario 'Sevens Report', consideraron hoy que "el principal riesgo de este repunte (aparte de la geopolítica) siguen siendo unos datos de crecimiento sorprendentemente negativos".

Por sectores, destacaba la subida del sector tecnológico (3.15 %), seguida del de bienes no esenciales (1.97 %), con la mayor caída para el de servicios públicos (-0.92 %).

Entre los 30 valores del Dow, también experimentó un considerable crecimiento Apple (3.53 %), Goldman Sachs (3.29 %), Caterpillar (2.78 %) y American Express (2.60 %); mientras que el mayor retroceso era para Procter & Gamble (-1.5 %) e International Business (-1.36 %).