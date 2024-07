Your browser doesn’t support HTML5 audio

12/07/2024 · 07:00 AM

República Dominicana tiene un objetivo: ser “neutralmente climática” para el año 2050. Esta meta se basa en lograr un cambio en la matriz energética de combustibles fósiles a energías renovables, así como una transformación del sector transporte con miras a la movilidad eléctrica.

La transición hacia la movilidad eléctrica, además del ahorro en los bolsillos de los dominicanos, en comparación con el costo por galón del combustible, aliviaría los efectos en la salud por la contaminación del aire, haciendo del país un territorio más limpio y sostenible.

De acuerdo con el Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica, el sector transporte ha concentrado hasta un 46 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, presentando altos niveles de emisión de material particulado (MP), una mezcla de partículas sólidas y liquidas que se encuentran en el aire producto, en su mayoría, por la quema de combustibles fósiles, y que resulta nocivo para la salud y los ecosistemas.

Se estima que solo la ciudad de Santo Domingo supera en 150% los límites establecidos de MP por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se recomiendan una exposición máxima de 20 g/m3 para las PM10 y una exposición máxima de 10 g/m3 para las PM2.5.

En América Latina y el Caribe, según informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el sector transporte contribuye con el 40 % de las emisiones de CO2 , por lo que considera que sin cambios significativos no será posible alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

Evolución de la movilidad eléctrica en RD

Actualmente en el país circulan unas 20,000 unidades eléctricas, de los cuales la mayoría son motocicletas (12,000), según datos de la Asociación Dominicana de Movilidad Eléctrica (Asomoedo).

Con esta cantidad, República Dominicana se establece como el cuarto país de Latinoamérica per cápita con mayor cantidad de autos eléctricos y el tercero con la mayor cantidad de cargadores, lo que ha permitido ser referente para otros países como Jamaica, Ecuador, Chile, Argentina, Barbados, entre otros.

Para diciembre del 2023, el stock de vehículos (convencionales y eléctricos) registrados ascendió a 5,810,888 unidades, para un total de 346,892 vehículos de nuevo ingreso más que en el 2022, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Aunque en la actualidad se habla de cerca de 20,000 unidades eléctricas, la DGII tiene registrado desde el 2017 al 2024, 8,486 vehículos eléctricos (automóviles, motocicletas, carga y jeep).

“El país tiene un crecimiento sostenido en termino de movilidad eléctrica porque empezamos muy temprano a nivel privado”, señala Charles Sánchez, fundador de Zeroemisión RD.

De acuerdo con Sánchez, ese crecimiento sostenido también se ha fortalecido con la aplicación de la Ley No. 103-13 de incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional, que permite la compra de unidades pagando solo un 50 % de arancel, 50 % del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) y 50 % de primera placa.

Esta ley, que a pesar de ser del 2013 empezó a aplicarse en 2018, año desde que se comenzó a ver como aumentaba la presencia de vehículos en las calles dominicanas. “Al día de hoy tenemos más de 6,000 autos eléctricos puros, que se pueden ver en cualquier lugar”, expresa el presidente de Zeroemisión RD.

Desde el año 2014 al 2023 se importaron 18,890 vehículos eléctricos, siendo el 2021 el de mayor cantidad de unidades adquiridas con un total de 4,573.

Los de mayor importación son los 2BEV, es decir, las motocicletas, seguidos vehículos eléctricos híbridos (HEV) y los vehículos eléctricos de batería puros (BEV), todos bajo la ley de incentivo y parte de la búsqueda de reducir la huella de carbono.

Si se establece por marcas, en 2023 los más adquiridos fueron Tesla, BYD, Nissan y los Hyundai.

Un carro eléctrico ¿sale costoso?

La meta de que en algunos años un porcentaje importante del parque vehicular sea eléctrico y contribuya a la reducción de la huella de carbono, incluye mayor accesibilidad. El costo de un vehículo eléctrico ronda los US$ 10,000, encontrando modelos de mayor valor US$ 150,000.

Sin embargo, a pesar del costo de adquisición, hay una compensación en cuanto mantenimiento, ahorro en gastos por combustibles y el beneficio medioambiental. Juan Polanco, por ejemplo, adquirió hace cuatro años su primer vehículo eléctrico, pasando de un gasto mensual entre los RD$ 9,000 y RD$ 11,000 por consumo de combustible a pagar RD$ 45.

Aunque adquirió su vehículo marca Baic 2017 (US$ 11,000) a través de un préstamo, asegura que sus ahorros actuales hacen que fuera una buena inversión y por eso cuenta con otro auto marca Go electric 01 2023 (US$ 28,000). Hoy tiene paneles solares que, además de brindar energía para su hogar, puede cargar sus dos vehículos, pagando una factura por energía eléctrica de RD$ 45 mensual.

Para Charles Sánchez, adquirir un vehículo eléctrico en la actualidad es menos costoso, que cuando comenzó la entrada de estos modelos al país. Afirma que ya existen diferentes marcas asequibles (más de 90 modelos) y un dominicano puede comprar con US$ 10,000 (RD$ 592,500 a una tasa de RD$ 59.25) un vehículo eléctrico.

Un auto eléctrico ahorra a quien lo adquiere hasta un 80 % de sus costos operativos, explica Sánchez. “El kilovatio-hora que le inyectamos a los vehículos apenas cuesta RD$ 13 y el galón de gasolina más barato cuesta RD$ 290. Si ese monto lo usas en un eléctrico lo cargas completamente y podrías recorrer hasta 300 kilómetros con ese mismo valor en gasto de dinero”.

Que hoy se cuente con 6,000 vehículos eléctricos puros, significa, según el presidente de Zeroemisiones RD, que había esa misma cantidad de unidades que emitían 12 kilogramos de monóxido de carbono por galón de combustible quemados y que ya no lo emiten.

Una propuesta por parte del sector es que, como se ha hecho en otros países, se desmonten los impuestos por un tiempo determinado para que todos puedan comprar. “Al final es una ayuda para el país, tendremos un país menos contaminado, más limpio y cumplir con los objetivos”.

Asimismo, Joan Félix, superintendente senior de Innovación de Evergo, defiende que la mayor aportación de la movilidad eléctrica es, además del ahorro en gastos de 60 a 70 %, lo amigable que resulta para el medioambiente.

Sostiene que en los casos de los vehículos eléctricos hay un ahorro en mantenimiento que no se da en un auto por combustión. Explica que el mantenimiento de un auto eléctrico es cada 20 mil kilómetros, mientras que de un vehículo convencional es cada 5 mil kilómetros.

Red de carga

Las estaciones de carga en puntos estratégicos de desplazamiento han sido fundamentales para el crecimiento de la movilidad eléctrica, de acuerdo con el superintendente senior de Innovación de Evergo.

En 2019, cuenta Joan Félix, en el país solo había unos 50 vehículos eléctricos y luego de que se fueron colocando estaciones de carga en puntos importantes, las personas comenzaron a adquirir más unidades.

“En la actualidad hay más 6,000 vehículos entre híbridos y 100 % eléctricos, de estos, unos 3,600 aproximadamente”, indicó

Evergo cuenta con más de 560 puntos de carga en el país, para un total de 1,200 estaciones en la región (México, Panamá, Jamaica, Uruguay, Paraguay, Puerto Rico y Aruba).

Con estos puntos de carga se han logrado mitigar, de acuerdo con Félix más de 2.5 millones kg de CO2, que se traduce en unos 150 millones de kilómetros de recorrido para los usuarios. En todos los países donde tiene presencia unos 3,125 millones kg CO2 fueron dejados de emitir al cierre de junio 2024.

Destaca que, continuando con su compromiso por la sostenibilidad ambiental, la electrolinera ubicada en Punta Cana, con capacidad de carga simultánea de 29 vehículos se alimenta de energía 100 % renovable teniendo como proveedor al Consorcio Energético Punta Cana- Macao (CEPM). Este proyecto se pretende expandir a Santo Domingo y Santiago.

Contaminar menos

Reducir en 27 % las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, conllevaría un costo estimado de US$ 18 mil millones, de acuerdo con el ministro de Economía, Pável Isa Contreras. Indica que de este porcentaje, 20% están condicionados a financiamiento externo (cooperación internacional) y el 7 % restante, divididos en aportes del Estado (2 %) y aportes privados (5 %).

El país ha identificado 46 opciones de mitigación, de las cuales 27, es decir el 59 % están dentro del sector energía (generación eléctrica y transporte).

República Dominicana suscribió en 2022 el acuerdo global para reducir las emisiones en vehículos medianos y pesados en el marco de la COP27, con el que pretende lograr contar para 2030 con un 30 % de vehículos eléctricos.

Según detalla el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), llegar a esta meta con los vehículos eléctricos, es parte de la aspiración del país de ser una nación neutralmente climática dentro de poco más de 25 años.

Un cambio de una matriz energética basada hasta ahora en combustibles fósiles y avanzar hacia la movilidad eléctrica seria el paso decisivo para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono o CO2.

El sector Energía (comprende el transporte) representa el 62 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.

Rosaura Pimentel, coordinadora del Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia de Intec, cree que todavía el país no tiene el panorama perfecto para cumplir con la meta, a pesar de los esfuerzos desde el Estado y el sector privado.

Dijo que hace falta mucho compromiso de ambas partes, aunque consideró como un avance proyectos de transporte como el Metro y Teleférico de Santo Domingo que ayudan a reducir la circulación de vehículos convencionales de las calles, además del empuje del sector privado hacia la movilidad eléctrica.

"Como crece la movilidad eléctrica, a pesar de que tenemos la ley de incentivo, la forma practica de llevarlo a cabo no es tan fácil", agrega.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los efectos de la contaminación del aire provocó la muerte de 4,2 millones de personas en 2019. Sostiene que si los países reducen los niveles de contaminación, disminuye la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, como el asma.

La adopción de políticas e inversiones a favor de uso de medios de transporte menos contaminantes, así como la mejora de la eficiencia y generación energética, permitirían a futuro reducir algunas de las principales fuentes de contaminación.

Contaminantes Descripción según OMS Materia particulada Los principales componentes de la materia particulada son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro de sodio, el carbono negro, los polvos minerales y el agua. Monóxido de carbono (CO) Gas tóxico incoloro, inodoro e insípido que se produce por la combustión incompleta de combustibles carbonados como madera, petróleo, carbón vegetal, gas natural y queroseno. Ozono (O3) Es uno de los principales componentes de la niebla fotoquímica y se forma como resultado de la reacción con gases en presencia de luz solar. Dióxido de nitrógeno (NO2) El NO2 es un gas que por lo general se libera con la combustión de combustibles en los sectores del transporte e industrial. Dióxido de azufre (SO2) El SO2 es un gas incoloro con un olor penetrante. Se genera como resultado de la quema de combustibles fósiles (carbón y petróleo) y la fundición de menas que contengan azufre.