El presidente Luis Abinader admitió hoy en la firma de un convenio sobre recursos naturales con la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas que existieron “muchos desacuerdos” entre las partes, pero que al final prevaleció el interés común de proteger el hábitat porque “si no hay sostenibilidad ambiental no habrá un verdadero desarrollo económico”.

Sin que trascendiera el tenor de los desacuerdos, se coincidió en que el documento suscrito compromete a las partes a optimizar y garantizar los recursos naturales de la República Dominicana.

"Este acuerdo no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo o que vamos a estar en desacuerdo; lo importante es ponernos de acuerdo para proteger lo que es fundamental que es salvar nuestros recursos naturales para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos porque si no hay sostenibilidad ambiental no habrá un verdadero desarrollo económico y social”, expresó el presidente.

"Lo mejor para todas las instituciones públicas es que haya siempre una observación entre el sector público y los sectores sociales. Eso siempre es importante, esa auditoría social a la gestión de gobierno nosotros la queremos", añadió Abinader.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, indicó su vez que "una parte importante del sector ambiental y del gobierno dominicano … manifiestan su interés en aunar esfuerzos para contribuir en la articulación y ejecución de una agenda común en temas que procuran mejorar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y las políticas ambientales”.

Habla Luis Carvajal

En nombre de la Coalición que integran 14 instancias, Luis Carvajal señaló que el acuerdo confirma el compromiso compartido de defender los espacios naturales y garantizar el agua, la productividad de los suelos, la estabilidad y resiliencia climática, calidad del paisaje y, sobre todo, "el soporte a la vida en todas sus formas, dinámicas y tendencias, incluyendo los humanos con todas sus demandas y consumo de recursos".

“Ningún espacio es utilizado con más intensidad ni aporta más a la economía y al progreso social que aquel que suministra de manera continua los insumos para que la vida siempre sea. Ningún compromiso ético puede ser mayor que aquel que pretende respetar los derechos a un ambiente sano y a la disponibilidad de aire, agua, suelo, alimentos y recursos para crecer a las actuales y a las futuras generaciones. La sostenibilidad comienza por garantizar el carácter patrimonial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, su perpetuidad y evitar su menoscabo”, expresó Carvajal.

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana que está integrada por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Fundación Acción Verde Inc., la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI) y la Fundación Moscoso Puello.

También, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), Cúa Conservation, Guaikia Ambiente, Fundación Vega Real, Federación de Campesinos hacia el Progreso y el Grupo Jaragua.

El motivo principal de la firma del convenio por estas 14 entidades son seguir insistiendo y cooperar para conjurar las múltiples agresiones y amenazas que menoscaban nuestras áreas protegidas, multiplicar los ojos vigilantes, los brazos que aportan, los puños que se levantan, las voces que se elevan, aumentar la eficiencia colectiva y disminuir las deficiencias en las políticas y en las prácticas", resumió Carvajal.

“Hay que construir una agenda común y trabajar en esa agenda es parte de este compromiso. Es una agenda que tiene la tarea de frenar el deterioro creciente que nos amarga y que genera tantas preocupaciones”, insistió.

Dijo que en la actualidad la Coalición tiene muchas preocupaciones válidas sobre el presente y el futuro de nuestras áreas protegidas de los recursos naturales y de derechos y deberes ambientales en las comunidades y los individuos de la República Dominicana

La Coalición ratificó su intención de mantenerse siempre vigilante y dispuesta a combatir “para que siempre haya agua, para que siempre haya vida y para que siempre haya patria".