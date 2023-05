Ambientalistas rechazan construcción de Autopista del Ámbar, empresarios, comerciantes y transportistas la apoyan

Santiago de los Caballeros.

La Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) y Fundación Tropical se oponen a la construcción de la Autopista del Ámbar, que permitiría viajar entre Santiago y Puerto Plata en solo 30 minutos, bajo el argumento de que podría provocar daño a los ecosistemas de la zona montañosa.

La autopista entre Santiago y Puerto Plata, por la Cordillera Septentrional, se anunció en un acto oficial de la Alianza Público Privada celebrado en la Gobernación Provincial el 14 de septiembre del 2020, y que recientemente el Gobierno ha anunciado la licitación y los detalles técnicos obra, que tendría un costo de U$ 400 millones.

El Gobierno promueve la vía como una opción de primer orden para unir la metrópolis mediterránea y el litoral de la Novia del Atlántico en un tiempo de 30 minutos, pero esta idea no les parece conveniente a los ambientalistas.

La Soeci

“La Autopista del Ámbar no es en estos momentos una prioridad nacional ni regional, por lo que nosotros entendemos que el Gobierno no debe embarcarse en esa construcción, que es una construcción sumamente cara y que va a dañar muchos ecosistemas. Allí van a ser trastocados espacios de bosques, ríos que van a ser impactados.”, afirma Luis Polanco director ejecutivo de la Soeci.

Los directivos de Soeci entienden que Santiago y Puerto Plata están bien conectados con dos alternativas como la carretera turística Gregorio Luperón y la carretera Navarrete/Altamira/Puerto Plata, ambas trazados reconstruidas en tiempos recientes.

Fundetrop

Por otro lado, Nelson Estrella de la Fundación Tropical, advirtió que la construcción de una carrera por la Cordillera Septentrional sería abrir camino a la depredación total del área y a decretar la muerte de los ríos de la zona.

Estrella consideró pertinente que el Gobierno desista de esa propuesta, que solo procura complacer a sectores empresariales.

El ambientalista propone que en lugar de ese trazado por la montaña, es más atinado construir teleféricos para Santiago y Puerto Plata, desde Gurabo a Sosúa y explorar otras opciones.

Otras veces ecologistas que no apoyan el proyecto Autopista del Ámbar han preferido no emitir opinión hasta no conocer los detalles de la obra de infraestructura.

Voces a favor

En la otra cara del denario, los empresarios apoyan la construcción de la Autopista del Ámbar.

Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), aplaudió la decisión del Gobierno, de comenzar la licitación y considerar la carretera una prioridad.

Filpo resaltó que se trata de una obra “esperada”, que entre otros objetivos agilizaría el desplazamiento de los turistas entre los dos importantes centros urbanos.

Según Filpo, la construcción de la Autopista del Ámbar, no solo mejorará la conectividad entre Santiago y Puerto Plata, sino que también dará paso al sueño de convertir a estas dos ciudades en un solo destino turístico.

"Esta obra representa un hito significativo para el turismo en la región norte de la República Dominicana. La conexión expedita entre Santiago y Puerto Plata permitirá a los turistas disfrutar de los atractivos de ambas ciudades en un tiempo récord, promoviendo el crecimiento económico y generando nuevas oportunidades de negocios", destaca Filpo.

Tambié, Javier Checo, de la Asociación de Transportistas dominicanos (Asotrado), apoya la obra, porque a su juicio alentaría el desarrollo entre Santiago y Puerto Plata