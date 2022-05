Adapta tu negocio: emprendimientos innovadores y resilientes por el turismo sostenible

Mujer trabajando en su negocio.

Deyanira García Martínez

El Distrito Municipal de Las Galeras, provincia de Samaná huele a playa, arena, sol y pan de coco. De este último aroma una de las responsables es Deyanira García Martínez, quien obtuvo la receta por parte de su suegra, y durante años ha hecho este producto para venderlo en playa Rincón, ubicada a poco más de dos kilómetros de su casa.

Deyanira (Deya) es madre, esposa y abuela, para ella la pandemia de la COVID-19 significó una reducción de sus ingresos pues, como comenta, “bajó todo”, y ya no había turistas en la zona que compraran su producto. Fue entonces cuando la c de creatividad y fortaleza de Deya, como la conocen en la comunidad, salió a flote. Necesitaba encontrar de dónde saldría el sustento de su familia, así que “se la ingenió” para hacer los panes más grandes y poder venderlos en su casa durante el confinamiento, ahí fue cuando instaló su panadería “La Bella”.

La reducción en las ventas no era el único problema que afrontaba su negocio. “Yo solamente hacía el pan y no tenía una constancia de nada. De si me ganaba algo o perdía… no podía hacer variedades de panes porque la vitrina era muy pequeña…”, dice. "Pero eso cambió", comenta con fuerza. “Ahora voy sacando lo que invierto y saco las ganancias. Tengo contabilidad y no trabajo a rutina”, indica.

Para Deya, el origen de este cambio fue el programa piloto Adaptando Tu Negocio. Una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Turismo, el Ayuntamiento de Las Galeras, el Consejo de Turismo Sostenible de Las Galeras (CONTUGAL) y el Centro Mipymes UAPA Nagua, que tiene el objetivo de apoyar a la recuperación y fomento de la resiliencia de las mipymes en esta zona turística.

Catorce empresarios/as, incluida Deyanira, fueron parte de una fase piloto desarrollada en Las Galeras, pueblo turístico de la provincia de Samaná.

Esta metodología diseñada por PNUD fue testeada por primera vez en la República Dominicana, único país seleccionado para el pilotaje. Las lecciones aprendidas de esta intervención permitirán que las herramientas se escalen a otros países a nivel regional y global como estrategia para la recuperación de medios de vida e impulso al desarrollo.

A través de sesiones de consultorías individuales y grupales los emprendedores y emprendedoras fueron capacitados y recibieron asistencia técnica en innovación, modelo de negocio, finanzas, desarrollo humano, estrategias de mercadeo, entre otros.

Con estas herramientas, Deyanira pudo darse cuenta de que podía retomar su lista de clientes. “Con el consultor del PNUD buscamos algunas estrategias que antes no teníamos. Por ejemplo, las personas que antes eran clientes míos, pero estaban un poco fríos yo los pude contactar y decirles que yo tenía nuevas expectativas sobre mi negocio. Entonces los animé, les dije que tenía más variedades de panes y así sucesivamente. Y ahora son mis clientes de nuevo”, explica.

Además, comenta la empresaria del pan que “…Con el programa Adaptando tu Negocio, pude lograr una vitrina más grande, tener los platillos”, esto a través del capital semilla recibido a través del programa.

Deya menciona con emoción su nueva variedad de panes, innovación que desarrolló gracias a las asistencias recibidas. Habiendo iniciado con dos productos, Deyanira cuenta hoy con cuatro productos, ofreciendo una variedad más amplia a sus consumidores.

Además, gracias a las contribuciones al programa del Centro Mipymes UAPA Nagua del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ahora también tiene su logo, tarjeta de presentación, redes sociales, mejor calidad e higiene, y su negocio está geolocalizado. Estar “ubicada en el mapa” hace que más clientes lleguen a panadería “La Bella” con tan solo un clic.

Noé de Haza.

Otro negocio que también se ha puesto en el mapa es el Colmado La Nueva Esperanza, cuyo propietario, Noé de Haza, también fue uno de los participantes de “Adaptando Tu Negocio”. “Hay gente que yo me he preguntado: quién le daría mi número, porque no he hecho tarjetas, y es que me buscan en el mapa. Gente que vienen y llaman de otros barrios lejísimos y me dicen, mándame esto, eso ha sido una de las cosas que me están abriendo muchas puertas”, dice Noé.

Tener más ventas es solo uno de los componentes que ha traído el programa para Noé. Para él, lo principal es que pudo “organizase”. Agrega que, a través del programa: “Me ayudaron con los conocimientos, con la idea y con algo económico para el inicial del freezer. Me hablaron de los porcentajes de beneficios en las ventas cómo debían ser. Del etiquetado de los productos con los precios”.

Ahora Noé está consciente de que la materia prima de su negocio es la gente. Por eso, agradece que a través de las consultorías individuales pudo aprender a “manejarse” mejor, “tratar de tener una sonrisa y cuando un cliente llega tener un buen recibimiento porque eso vende”, dice.

Estos beneficios en la venta son han sido evidentes. Los participantes del programa pudieron incrementar la venta bruta mensual de los negocios participantes en un 12%. Además, aumentaron el porcentaje de margen de utilidad pasando de un 28% a 33% en promedio y cambios positivos a la innovación de productos y/o servicios.

Aunque Noé tuvo la dicha de poder mantener su negocio abierto durante la pandemia, esto no fue así para Viannelly Del Bois, propietaria del restaurante, Nicolas' Cove. “Por la pandemia tuvimos que cerrar el negocio porque estaba todo mal, no teníamos recursos”, recuerda. Hoy, con una sonrisa y rodeada de su familia, celebra que a través del programa pudo reabrir sus puertas. Al igual que a sus compañeros, se le dotó de capital semilla que le sirvió de empuje para avanzar.

Dice que con el capital semilla recibido “pudimos comprar los pescados, los mariscos, utensilios de cocina, platos, cucharas, sartenes, copas. A través del programa pudimos reabrir”.

A nivel personal “Adaptando Tu Negocio” ha tenido un gran impacto en su vida y la de su familia. “Yo tenía problemas con la contabilidad, con el marketing digital, pero con el programa he podido desarrollarme, ahora tengo una contabilidad limpia, puedo saber cuáles son mis ingresos y egresos”, explica.

Su familia ahora se siente segura de nuevo porque tienen “un plato en la mesa”. Además, ya han empezado a “construir” con los beneficios que en poco tiempo han podido obtener.

Al igual que la familia de Viannelly, la de Rosa Amarella, propietaria de Armonízate Espíritu, también está muy agradecida del programa, pues lo aprendido allí le ha permitido eficientizar su tiempo para lograr un mayor bienestar. “Poder trabajar y automatizar los procesos del emprendimiento y tener todas estas herramientas a mano repercute en más tiempo, en más bien estar, para mis hijas. Antes yo lo hacía todo, pero con la ayuda que he recibido he podido enfocarme”, comenta Rosa.

Para ella, el programa ha significado organización. “Antes este emprendimiento yo lo manejaba de una manera muy romántica, no tenía una estructura como tal. Trabajaba mucho desde la inspiración, pero me faltaban herramientas organizativas. De ser coherente con los pasos que voy dando. Con el consultor del PNUD pude organizarme, pude hacer un paso a paso, de cómo mejorar el orden. En vista de que esta es una empresa unipersonal me faltaba orden para avanzar”, explica.

Rosa también pudo reducir la cantidad de productos que ofrecía para enfocarse en los más restables luego de una evaluación de costo-rentabilidad. Además, fue beneficiada con el desarrollo de su web, logo y redes sociales gracias al Centro Mipymes UAPA Nagua del MICM.

Rosa resalta lo que para ella fue una de las principales bondades de Adaptando tu Negocio: “Estas localidades son consideradas por muchas entidades como espacios vulnerables, que vienen y dan muchos cursos y muchos talleres, pero nadie les enseña cómo aplicarlo a la vida diaria, y esa es la diferencia de Adaptando tu Negocio, que nos enseñó a muchas personas a implementar lo que aprendimos en el día a día. Además de tener una atención personalizada, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades”.

Al finalizar la entrevista, un abrazo de amor sincero llenó la casa mientras que el rostro de sus dos hijas reflejaba el orgullo que sienten por su madre. “Si tú quieres lograr algo en tu vida, cree en ti, aprende a recibir y acepta cuando te lleguen las ayudas”, dice Rosa.

A diferencia de Deya, Noé, Viannelly y Rosa, la historia de Juan en el programa es diferente. Los demás fortalecieron o abrieron un negocio existente, pero para Juan Alberto Moreno, “Adaptando Tu Negocio” fue la oportunidad para crear una nueva empresa “Juan Motorcycles For Rent”.

Juan Alberto Moreno.

“Yo estaba en el tema de los rótulos, pero no podía recibir los suficientes ingresos al mes (...) y tenía que buscar otra opción, entonces me surgió la idea de la renta de motocicletas. Teníamos un punto comercial aquí pero no visualizábamos lo que era el negocio, el programa Adaptando tu Negocio fue lo que nos hizo abrir los ojos en ese tema”, relata.

Juan pasó de tener tres a ocho pasolas con ayuda de un socio, además está alquilando vehículos de cuatro gomas y bicicletas a los turistas. Tiene un espíritu emprendedor impulsado por el deseo de darle un mejor futuro a su pequeña hija Scarlet.

“Yo espero que mi hija se visualice en este negocio y mañana cuando yo falte ella siga con la empresa. Quizás igual o mejor de como está ahora”, asegura. Juan quiere seguir avanzando porque ahora mismo Las Galeras es una comunidad que está en desarrollo.

“Yo me visualizo de aquí a cinco años siendo parte del desarrollo de Las Galeras”, afirma. “Yo no me pienso quedar atrás”, proclama y sonríe.

Además de ganar experiencias los participantes en Adaptando Tu Negocio también han ganado una familia y el apoyo de una comunidad que fueron construyendo a través de las sesiones grupales de consultoría. “En todos los sentidos hemos crecido porque nos quedamos como una familia los que hicimos el programa, donde nos vemos nos saludamos, ellos me compran a mí, a veces yo voy y le compro en el negocio de ellos, eso a mí me ha ayudado bastante, a socializar con mi gente porque tú sabes, somos compañeros ya”, comenta Noé.

Deya, Noé, Viannelly, Rosa, Juan y todos los participantes del programa conservan una sonrisa cálida y genuina propia de aquellas personas que hacen frente a los cambios y se dedican a construir hoy un mejor futuro.

Serie: soluciones locales de impacto global

Nueva serie de PNUD República Dominicana, en la cual documentamos historias que resaltan el trabajo local y el empoderamiento de las regiones en la búsqueda de soluciones locales a desafíos globales.

(* Julia Ramírez es encargada de prensa PNUD RD)