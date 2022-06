Yépez pone el poder y Kuhl el picheo

El venezolano Juan Yépez demostró que sabe poner a viajar la pelota, mandándola dos veces fuera del parque, Los dominicanos Gary Sánchez, Oneil Cruz y Vladimir Guerrero Jr., entre otros, también depositaron la esférica en las graderías y el Chad Kuhl lanzó de manera magistral en las Grandes Ligas.

El venezolano Juan Yepez se hizo sentir con el bate y este lunes fletó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras para que los Cardenales de San Luis blanquearan a los Marlins de Miami.

Paul Goldschmidt se fue profundo, sumó dos anotadas y dos empujadas por los Cardenales, quienes contaron con una gran presentación del veterano Adam Wainwright (6-5), quien cubrió siete entradas de nueve ponches.

El venezolano Pablo López (5-4) completó cinco episodios de cinco carreras y cinco ponches para ser el derrotado por los Marlins.

El receptor dominicano Gary Sánchez disparó un cuadrangular y remolcó cuatro carreras para que los Mellizos de Minnesota se impusieran por paliza a los Guardianes de Cleveland.

El puertorriqueño Carlos Correa sacó la pelota del parque, anotó una vuelta y produjo dos; y el colombiano Gio Urshela anotó e impulsó dos vueltas.

La única carrera de los Guardianes llegó en el cierre del noveno en las piernas de Myles Straw, por lanzamiento descontrolado del relevista Jharel Cotton.

El lanzador derecho Chad Kuhl (5-5) lanzó partido completo y sin carreras para acreditarse la sexta blanqueada de la temporada, en el triunfo de los Rockies de Colorado ante los Dodgers de Los Ángeles.

Kuhl (5-5), quien ponchó a cinco bateadores, realizó 102 picheos para completar los nueve episodios que tiró frente a la poderosa alineación de los Dodgers.

El cubano José Iglesia impulsó dos carreras para contribuir al éxito de los Rockies.

Gavin Lux logró dos de los tres imparables de los Dodgers en el juego.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó un vuelacerca de dos carreras, mientras George Springer y Matt Chapman también enviaron la pelota sobre la cerca para que los Azulejos de Toronto defendieron su casa al vencer a los Medias Rojas de Boston.

Kevin Gausman (6-6) tiró siete entradas en blanco y ponchó a 10 bateadores para que los Azulejos salieran por la puerta grande ante los Medias Rojas.

El arubeño Xander Bogaerts y el mexicano Alex Verdugo anotaron las dos vueltas que registraron en el partido los visitantes.

El dominicano Maikel Franco dio un cuadrangular de dos carreras en la octava entrada y los Nacionales de Washington vinieron de atrás para superar a los Piratas de Pittsburgh.

El también dominicano Luis García anotó en dos oportunidades y el cubano Yadiel Hernández empujó una carrera por los ganadores.

El quisqueyano Oneil Cruz pegó el primer jonrón de su carrera en las Grandes Ligas.

Oh, my!

It's the first home run of the season for Oneil Cruz! pic.twitter.com/6MumAAwYHM

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) June 28, 2022