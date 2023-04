Wander Franco exhibe poderío y Oneil Cruz grave fractura

El dominicano Wander Franco y el colombiano Harold Ramírez conectaron un jonrón cada uno este domingo y mantuvieron la condición de invictos de los Rayos de Tampa Bay (9-0) en el contundente 11-0 endosado a los Atlético de Oakland, en una jornada de las Grandes Ligas en la que el dominicano Oneil Cruz sufrió una grave fractura de tobillo en el partido de los Piratas de Pittsburgh.

Benches clear in Pittsburgh after a play at the plate involving Oneil Cruz

(via @NBCSWhiteSox)pic.twitter.com/zEfdulecBS

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 9, 2023