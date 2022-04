Wander Franco entre quienes muestran la potencia de sus maderos

El dominicano Wander Franco, Aaron Judge y Mookie Betts pegaron dos cuadrangulares cada uno para ser los principales exponentes del poder de los bates en la jornada de este viernes en las Grandes Ligas.

El dominicano Wander Franco conectó dos cuadrangulares por primera vez en su carrera, pero falló en la novena entrada con las bases llenas así que no pudo evitar que los Rays de Tampa Bay cayeran derrotados ante los Medias Rojas de Boston.

Franco conectó el primero de sus dos cuadrangulares en la tercera entrada, un batazo que se fue por encima de la pared del jardín derecho, y volvió a mandar la esférica a las graderías del lado derecho del Tropicana Field de St. Petersburg (Florida, EE.UU.) en la quinta entrada sin nadie en circulación.

El jugador de los Rays enfrentó al cerrador Matt Barnes, con las bases llenas y dos outs en la novena entrada, pero falló con un rodado al segunda base para terminar el encuentro.

Los Medias Rojas contaron en su ataque con la producción del dominicano Rafael Devers, quien pegó su tercer jonrón del año en el tercer episodio.

Aaron Judge conectó dos cuadrangulares y remolcó tres carreras para coronar la victoria de los Yanquis de Nueva York sobre los Guardianes de Cleveland.

Judge castigó con su primer tablazo de la noche al abridor de los Guardianes, Eli Morgan (1-1), en la tercera entrada con un hombre en las bases; y nuevamente envió la pelota tras la verja en el quinto episodio, contra el relevista Tanner Tully, para registrar su segundo jonrón del partido y su tercero de la campaña.

Por los Guardianes, el dominicano Franmil Reyes pegó un cuadrangular.

Mookie Betts fletó dos cuadrangulares y Max Muncy sumó uno para cargar con la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles en el triunfo ante los Padres de San Diego.

Betts se voló la barda del jardín izquierdo en el quinto capítulo y colocó la ventaja definitiva de los Dodgers en el noveno para culminar su noche con tres carreras anotadas y dos impulsadas.

Muncy mandó la pelota fuera del parque en la quinta entrada para contribuir al éxito de los Dodgers.

Wil Myers remolcó una carrera por los Padres

El receptor puertorriqueño Roberto Pérez disparó un cuadrangular y remolcó tres carreras para impulsar la victoria de los Piratas de Pittsburgh sobre los Cachorros de Chicago.

Pérez pegó un doble productor de dos carreras en el primer episodio frente a Drew Smyly (1-1), a quien volvió a castigar en el quinto capítulo con su primer jonrón de la temporada.

Michael Chavis también se fue para la calle por los Piratas.

Michael Hermosillo pegó un doble productor de las dos carreras de los Cachorros.

El jardinero dominicano Starling Marte remolcó la vuelta de la ventaja en la décima entrada para los Mets de Nueva York, que derrotaron a los Diamondbacks de Arizona.

Con el juego empatado a cinco carreras, Marte envió un picheo del relevista Mark Melancon al jardín izquierdo, lo que permitió que la vuelta de la ventaja se registrara en el marcador de los Mets.

