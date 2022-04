Vladimir Guerrero Jr. bombardea el Bronx con tres tablazos

Vladimir Guerrero Jr. bombardeó este miércoles el Yankee Stadium, demostrando el poder de su bate con tres tablazos de vuelta completa, mientras el veterano Clayton Kershaw mostró la perfección de su repertorio en los Dodgers contra los Mellizos.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. destrozó con tres cuadrangulares a los Yanquis de Nueva York para liderar la victoria de los Azulejos de Toronto.

Guerrero Jr. mandó la pelota a las graderías en el primer y el tercer episodio ante los envíos del as de los Yanquis, Gerrit Cole (0-1).

Además, volvió a pegarle en la costura en el octavo capítulo para concluir su noche con cuatro imparables, tres anotadas y cuatro carreras producidas.

Guerrero Jr, quien la pasada temporada empató en el liderato de jonrones de las Grandes Ligas, se colocó como líder en la actual contienda con cuatro cuadrangulares.

Gleyber Torres, Aaron Judge y Anthony Rizzo se volaron la verja por los Yanquis.

El veterano zurdo Clayton Kershaw lanzó siete entradas perfectas para encabezar la victoria por blanqueada de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Mellizos de Minnesota.

Kershaw (1-0) completó siete capítulos en los que no permitió hits ni otorgó bases por bolas y en los que ponchó a 13 bateadores antes de ser sustituido por el dirigente Dave Roberts.

Los Dodgers trajeron entonces al relevista Alex Vesia, quien dejó escapar el juego perfecto al permitir un imparable al dominicano Gary Sánchez en la octava entrada.

Cody Bellinger, Gavin Lux y Austin Barnes dispararon jonrones consecutivos en la parte alta del octavo frente al relevista Derek Rodríguez, y Max Muncy se voló la barda en el noveno.

El dominicano José Ramírez pegó de cuadrangular por segundo día consecutivo para guiar a los Guardianes de Cleveland en su triunfo ante los Rojos de Cincinnati.

Ramírez, quien el martes conectó un grand slam ante los Rojos, se volvió a ir por encima de la cerca este miércoles empujando tres carreras para tomar el liderato de Grandes Ligas con 14 remolcadas.

Owen Miller fletó dos vuelacercas y el colombiano Oscar Mercado conectó uno.

Por los Rojos, Tyler Stephenson y Jake Fraley pegaron un cuadrangular cada uno.

El dominicano Frankie Montás lanzó 6.1 entradas de dos carreras, una de ellas limpia, y ponchó a seis bateadores para conquistar su primera victoria de la temporada en el triunfo de los Atléticos de Oakland frente a los Rays de Tampa Bay.

Montás (1-1) recibió el apoyo de Sean Murphy, quien pegó jonrón de tres carreras, y de su compatriota Cristian Pache, quien impulsó una vuelta.

