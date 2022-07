Paliza de los Guardianes a los Reales con ataque dominicano demoledor

La paliza de los Guardianes de Cleveland por 1-13 ante los Reales marcó la jornada sabatina de las Grandes Ligas y tuvo a dos dominicanos como baluartes en su demoledor ataque.

El dominicano José Ramírez, su compatriota Amed Rosario y Nolan Jones lograron un jonrón cada uno en el demoledor ataque de los Guardianes de Cleveland, que pasaron por encima de los Reales de Kansas City.

Rosario acabó con una carrera impulsada y tres anotadas mientras que Ramírez logró tres remolcadas y dos anotadas.

José Ramírez is the most exciting player in baseball and it feels like nobody else is talking about it.

Let's change that.#ForTheLand | #VoteGuards pic.twitter.com/Ylm857HdOU

— Cleveland Guardians (@CleGuardians) June 11, 2022