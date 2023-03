Un año y medio después, Tatis Jr. vuelve al diamante en la Gran Carpa

Luego de una ausencia de casi un año y medio, debido a una fractura en la muñeca izquierda y a una suspensión de 80 juegos por dopaje, el dominicano Fernando Tatis Jr. vio acción este martes en su primer partido con los Padres de San Diego.

Tatis Jr. fue colocado como segundo y bateador designado en la alineación del dirigente Bob Melvin para el encuentro de pretemporada ante los Gigantes de San Francisco.

Fernando Tatis Jr.‘s second plate appearance of the game.

Hits it hard, but knocked down by the pitcher for a 1-3 putout. pic.twitter.com/SduiOey4ZS

— Sammy Levitt (@SammyLev) February 28, 2023