"Traición": Fuerte polémica por voto de jugador del Real Madrid a favor de Messi

Alaba junto a Messi. EFE/EPA/Yoan Valat

El defensa del equipo español y capitán de la selección de Austria, David Alaba, está siendo fuertemente criticado por darle su sufragio a Lionel Messi por encima de su compañero merengue Karim Benzema, para el premio The Best.

Los cuestionamientos se multiplicaron en las redes sociales y el jugador recibió miles de comentarios en su cuenta de Instagram. Lo apuntan por "traicionar" a Benzema. Hasta pidieron su salida con el #AlabaOut en Twitter.

La situación ha ido más allá y el futbolista también recibió fuertes insultos y amenazas. Tanto escaló la polémica que Alaba decidió dar la cara y colocó un comunicado en las redes. Allí argumentó su votación y explicó por qué se inclinó por Messi.

Alaba explica la votación a Messi: "No voto yo solo"

David Alaba,a la izquierda, explicó el voto en el premio 'The Best' de la FIFA a favor del argentino Leo Messi como mejor jugador de 2022, por delante de su compañero del Real Madrid Karim Benzema, a la derecha.

"En cuanto al Premio FIFA The Best: La selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide", explicó Alaba en sus redes sociales.

El defensa madridista expresó la admiración que tiene por su compañero Benzema. "Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Para mí, es el mejor delantero del mundo y así sigue siendo. Sin ninguna duda", añadió para cerrar un debate abierto tras la gala que no quiere que se traslade al vestuario del Real Madrid.

Disfruta de las noticias deportivas de República Dominicana con el Diario RÉCORD