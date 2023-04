Trae Young agua la fiesta del Garden y mantiene con vida a Atlanta

Un Trae Young estelar firmó 38 puntos, incluidos los últimos catorce de los Atlanta Hawks, y lideró este martes la vibrante victoria por 117-119 de su equipo en el TD Garden de Boston contra los Celtics para subir el 2-3 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' y mantener con vida a los hombres de Quin Snyder.

Why did Jaylen brown let trae young just walk into a 3 lmaoo pic.twitter.com/JixjE54RjL

— John (@iam_johnw) April 26, 2023