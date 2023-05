Tenista prodigio que ganó el US Open con 18 años vive un calvario

Emma Raducanu, en acción. Efe

Emma Raducanu, ganadora del US Open en 2021, se perderá Roland Garros y Wimbledon por sendas operaciones en las muñecas de ambas manos y otra intervención en el tobillo.

La primera operación fue en la muñeca derecha.

La británica, actual número 102 del ránking WTA, ha ganado solo cinco partidos este año y su última derrota data del torneo de Stuttgart, desde donde voló a Madrid, torneo del que se retiró antes del comienzo del mismo tras una rueda de prensa en la que respondió a 16 preguntas con 58 palabras.

En un comunicado, Raducanu explicó este miércoles que debido al dolor en las muñecas no ha podido entrenar bien desde el año pasado y que se ha sometido a "una operación menor" en ambas manos para ponerle remedio, además de que en las próximas semanas también pasará por el quirófano para un problema en el tobillo.

La baja en Roland Garros y Wimbledon supondrá que pierda 90 puntos más y seguramente salga de las 110 mejores del ránking, acentuando la caída de la que ganara en Nueva York hace dos años de forma fulgurante, procedente de la fase previa y sin perder un solo set en todo el torneo.

Sin embargo, desde su éxito en el US Open Raducanu solo ha alcanzado unas semifinales, en Seúl el año pasado, y solo ha encadenado tres triunfos consecutivos en dos ocasiones, en el ya mencionado torneo de Seúl y en Indian Wells en marzo.

Las múltiples operaciones a las que se va a someter amenazan también con dejarle fuera de la gira norteamericana de cemento, lo que agravaría su problema con el ránking, ya que defiende cuartos de final en Washington, tercera ronda en Cincinnati y las semifinales de Seúl.

En total, 275 puntos de los 610 que tiene actualmente.

Ella mismo lo dio a conocer su situación a través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que con optimismo insistió en que todo no pasa de "un problema menor".

"Hola, puedo decir con seguridad que los últimos 10 meses han sido difíciles porque lidié con una lesión recurrente en un hueso de ambas manos. Hice todo lo posible para controlar el dolor y jugar con él durante la mayor parte de este año y el final del año pasado, al reducir drásticamente la carga de práctica, perder semanas de entrenamiento y acortar la última temporada para tratar de curarlo.

"Desafortunadamente, no es suficiente. Me van a realizar un procedimiento menor en ambas manos para resolver los problemas. Me decepciona compartir que estaré fuera durante los próximos meses y, mientras lo hago, tendré otro procedimiento menor en mi tobillo".

