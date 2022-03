"Si cortaran los ingresos de dueños ya habría un acuerdo" en MLB

El estelar lanzador Noah Syndergaard, actualmente de los Angelinos de Los Ángeles, se pronunció este lunes sobre el proceso de negociación del nuevo acuerdo laboral en las Grandes Ligas, indicando que, si a los dueños de los equipos de la MLB se les retuvieran sus ingresos, el conflicto ya tendría una solución.

"Apuesto a que si corta sus cheques de pago hasta que se reanude el béisbol el trato se cerrará mañana", publicó Syndergaard en su cuenta de Twitter, junto a un video en el que se ve al comisionado de la MLB, Rob Manfred, dirigirse a uno de los encuentros que han sostenido con los jugadores en Jupiter, Florida.

Bet if you cut off their paychecks until baseball resumes, deal gets done tomorrow. https://t.co/T5mJOO0KI8

— Noah Syndergaard (@Noahsyndergaard) February 28, 2022