República Dominicana participa en feria para promover deportes acuáticos

Stand en Surf Expo

La República Dominicana, a través de la Oficina de Promoción Turística (OPT) de Orlando, Florida, anunció su participación en Surf Expo, la principal feria comercial realizada en los Estados Unidos sobre deportes acuáticos y estilo de vida de playa.

En la feria participan expositores minoristas y profesionales, relacionados a esta industria, esta edición Surf Expo 2023 se está llevando a cabo del 4 al 6 de enero 2023, en el Centro de Convenciones del Condado de Orange en Orlando, Florida.

La delegación dominicana está representada por el Ministerio de Turismo (MITUR= con su proyecto “Surf and Wind City Cabarete”, y los eventos Word Surf League, Masters Surf Reunión, Master of the Ocean y Caribbean Surf Connection, todos agendados para el primer trimestre del 2023.

MITUR busca busca atraer al mayor volumen de turistas aficionados a los deportes acuáticos, competidores profesionales e inversionistas que se dan cita en esta feria.

Cabarete, ubicado en la provincia de Puerto Plata, es considerada la capital del Caribe para los deportes de “Olas y Viento”, escenario de óptimas condiciones para la práctica de surf, kite surf y wind surf, además de un estilo de vida relajado, saludable y deportivo