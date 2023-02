República Dominicana, exultante con la clasificación al Mundial de Baloncesto

Una exultante República Dominicana celebra este lunes la clasificación de su selección de baloncesto para el Mundial 2023, con las esperanzas puestas en triunfar en esa cita, como llegó incluso a augurar el presidente Luis Abinader.

"Victoria! Nuestro equipo, nuestra nación, clasificados al Mundial FIBA por cuarta ocasión. ¡Somos un solo corazón!", escribió en su cuenta de Twitter la propia selección dominicana de baloncesto, tras vencer por 79-75 a Argentina, equipo campeón de América y actual subcampeón del planeta.

También los jugadores del combinado que dirige el histórico técnico argentino Néstor "Che" García están eufóricos y Jean Montero, quien se convirtió en el héroe del encuentro al anotar 22 puntos, ha subido a sus redes sociales, junto a un corazón, la frase "MUNDIALISTA A MIS 19 AÑOS".

Meet 🇩🇴 Jean Montero, the 19-year-old who led his country to the World Cup 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/LI8knsrmCO

— FIBA (@FIBA) February 27, 2023