República Dominicana, Colombia y Chile con oros en atletismo

República Dominicana, Colombia y Chile destacaron conquistando la mayoría de las medallas de oro en el penúltimo día del atletismo de los XIX Juegos Bolivarianos de Valledupar, donde también celebraron Bolivia y Perú.

La destacada actuación dominicana la empezó Robert King Demorizi en la prueba 400 metros al adjudicarse el primer lugar en el podio con un tiempo 46 segundos 47 centésimas para superar al venezolano Kelvis Padrino, que fue plata con 46.96, y al colombiano Gustavo Barrios 47.24.

"Me siento muy bien con este triunfo que logré. Me desenvolví bien. Estaba en un carril complicado. No tenía ningún oponente delante mío para poder controlar la carrera. Salí duro y mantuve hasta cierto momento, y cuando faltaban los últimos metros lo di otro", dijo a Efe King Demorizi, quien lamentó que no haber podido enfrentar en los Bolivarianos el colombiano Anthony Zambrano, subcampeón olímpico, una "gran estrella y un atleta de los grandes", ausente por lesión.

En 400 metros con vallas el dominicano Juander Santos Aquino fue el más rápido con un tiempo de 50 segundos 05 centésimas para superar al chileno Alfredo Sepúlveda (50.25) y al colombiano Fanor Escobar (50.62), los otros medallistas de la prueba.

El tercer oro de la jornada en Centro de Alto Rendimiento la Gota Fría lo consiguió República Dominicana en 4x100 metros relevos masculino con un guarismo de 39.26. La plata fue para Venezuela con 39.75 y el bronce se lo adjudicó Paraguay con 39.90.

En 400 metros, los locales colombianos conquistaron la presea dorada con Evelis Aguilar al parar el cronómetro en 51 segundos 84 centésimas para superar a la chilena Martina Weil Restrepo (52.64) y a la ecuatoriana Nicole Dayci Caicedo (54.36), que fueron plata y bronce, respectivamente.

La delegación colombiana también celebró con el oro alcanzado en la prueba de 4x100 metros relevos, en femenino, con un tiempo de 44.52, mientras que Chile fue segundo con 44.57, un registro que representó récord nacional, y Ecuador tercero con 45.55.

"Sentí presión porque mis compañeras depositaron su confianza en mí para rematar. Lo dimos todo hasta el final, corrimos bien e hicimos una buena marca", expresó a periodistas la atleta Laura Martínez, del equipo colombiano.

Entretanto, la chilena Javiera Cañas ha tumbado el récord que estaba en 44.83. "Teníamos planificado conseguir ese récord. Estamos muy emocionadas. Quedamos a muy poco del oro, pero es el comienzo de lo que puede ser el futuro", afirmó a Efe.

En heptatlón la colombiana Martha Araujo se hizo con la medalla de oro con una suma de 5.975 puntos. En segundo lugar acabó la paraguaya Anna Pirelli con 5.848 y con el bronce quedó la dominicana Yesi Tejeda 4.832.

Para Chile, la otra emoción de la jornada vino en 5.000 metros con el triunfo de Josefa Paz Quezada al cruzar la meta en 17:22.21, seguida por la peruana Soledad Torre (17:22.89) y la colombiana Muriel Coneo (17:23.45).

La chilena Karen Gallardo, en lanzamiento de disco, entregó un nuevo oro para su país con una marca de 59 metros 38 centímetros, mientras que la colombiana Yerlin del Mesa Palacios se quedó con la plata con 53.37 y la chilena Catalina Bravo fue bronce con 53.32.

En la prueba de 10.000 metros masculina Bolivia vivió un momento cumbre al hacer el 1-2 con la victoria de Vidal Basco, que paró el cronómetro en 29 minutos 40 segundos 80 centésimas para cruzar primero la meta, seguido de su compatriota Héctor Garibay (29:42.54) y del chileno Ignacio Velásquez (29:59.96).

La panameña Gianna Woodruff fue la mejor en los 400 metros con vallas con un tiempo de 55.32. La colombiana Valeria Cabezas arribó en segundo lugar con 57.47 y la dominicana Evilin Hichez fue tercera con 58.90.

La prueba de salto con pértiga femenina le entregó a Perú su único oro en la jornada con la actuación de Nicole Hein Vila, al registrar 4.05 en su mejor salto. La plata fue para su compatriota Alejandra Arévalo (4.00) y el bronce para la colombiana Katherin Castillo (3.90).

