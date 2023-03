Puntacana Equestrian Center realiza competencia nacional de adiestramiento 

El Puntacana Equestrian Center de Puntacana Resort & Club, realizó la Competencia Oficial de Adiestramiento de la temporada 2023, con la participación de 33 competidores en las diferentes categorías de jinetes A y B, juvenil, infantil, pre-infantil, caballo novicio y Benjamín.

Esta 1ra y 2da competencia de Adiestramiento o Dressage en el Puntacana Equestrian Center, marca el inicio de la temporada de competencias ecuestres a nivel nacional en el circuito de adiestramiento; la misma ha sido organizada con el apoyo de la Asociación de Adiestramiento y la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, con la participación de equipos del Puntacana Equestrian Center (PEC), Team Nitram, Eco Ecuestre, Centro Ecuestre Palmarejo (CEPAL), Los Establos y el Centro Ecuestre César Tavard.

Categoria juvenil tablas senior two first level Elah Dalmasy y Francine Shorr

En este encuentro, fungió como jueza narradora la competidora internacional, Francine Shorr. Los jinetes compitieron en diferentes tablas y categorías buscando obtener la mejor puntuación que les permitirá poder calificarse para participar en los juegos centroamericanos ecuestres.

El ganador en la tabla Prix Saint George, categoría Jinete A, fue la jinete Demic Tavard, también coronado en segundo lugar.

Tabla prix saint george categoria jinete a campeona y sub campeona Demic Tavard y Francine Shorr

En categoría Juvenil, tablas Senior two and fourth level, se coronó campeona Elah Dalmasy. En la misma categoría, tabla third level, la jinete Nikole Forster se llevó el primer y segundo lugar, mientras que en la categoría jinete A de esta tabla, el campeón fue Martín Haché, siguiéndole en segundo lugar, Nicole Tavard.

La ganadora en la tabla Second Level, categoría Juvenil, fue la jinete María Dubovaya. En esta tabla, categoría jinete A se llevó el trofeo Martín Haché.

En la tabla Children Team, categoría infantil, la campeona fue Galilea Árcala, mientras que, en la categoría infantil, el primer lugar correspondió a Romy Farah, seguido por Andrea Hebb en segundo lugar.

Tabla A intro, categoría Bejanmín campeona Maite Castro, Francine Shorr, y categoría Bejanmín, campeona Ana Isabel Botbol.

La tabla first Level obtuvo múltiples campeones, iniciando con la categoría jinete A con el campeón Martín Haché. Luego, en la categoría jinete B, se coronó campeona Katarina Hazlingerova, seguida por Isabella Vargas en segundo lugar.

Asimismo, en la categoría juvenil, fueron campeonas Isabella Castañeda, seguida por María Dubovaya, culminando como subcampeona Valeria Martínez. Miranda Rosario fue coronada en

el primer lugar de la categoría infantil, en cambio Juliette Lebesbey y Valentina Pedrales fueron coronadas en el primer y segundo lugar de la categoría pre-infantil, respectivamente.

En la tabla Training Level, categoría Caballo Novicio, la campeona fue Isabella Vargas. En cambio, en la categoría infantil de la misma tabla, la jovencita Patricia Martínez se llevó el trofeo. En la misma tabla, categoría jinete B, fue coronada campeona Heike Uhlmann, mientras que la jinete Chloe Buljat triunfó en la categoría Benjamín.

Culminando el Training Level, la campeona Laura Subero se llevó el trofeo de la categoría pre-infantil y Leila Isabela Hernández, también fue ganadora de la categoría juvenil.

Finalmente, en la Tabla Intro A, categoría Benjamín, el primer lugar fue para Ana Isabel Botbol y Maite Castro; el segundo lugar fue para Segni VanWinkle