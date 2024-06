El letón Kristaps Porzingis, pívot de los Boston Celtics, aseguró este martes que se siente "optimista" sobre sus opciones de competir este miércoles en el tercer partido de las Finales NBA contra los Dallas Mavericks, pese a una lesión en el tendón tibial, y que "nada" le va parar, a no ser que los doctores le digan que no puede competir.

"Noté algo y ahora tengo que gestionarlo. Vamos día a día y veremos cómo estoy mañana. Haré lo posible para estar allí mañana. Soy optimista, tengo que serlo. Haré todo lo que pueda para estar allí", dijo Porzingis en el día de medios previo al tercer partido de las Finales NBA, que los Celtics afrontan en Dallas tras ganar los dos primeros encuentros en el TD Garden de Boston.

"Nada me va a parar a no ser que me digan que no puedo jugar. Esa sería la única razón por la que no juego", insistió.

Porzingis sufrió una "rara lesión" en el "retináculo medial que provocó la dislocación de su tendón tibial posterior", por lo que será evaluado día a día, según informaron los Celtics.

El letón, que jugó en el Sevilla en España, también dejó claras sus ambiciones en excelente español.

"Sí, sí (soy optimista). Estamos trabajando para eso y a ver qué tal mañana y a ver si me dan la luz verde el cuerpo médico", dijo.

Sus Celtics están a dos partidos del decimoctavo título de su historia, lo que les convertiría en la franquicia más ganadora de la NBA y rompería el empate con Los Ángeles Lakers.

"Pensamos que tenemos todavía margen de mejora y nosotros también pensamos que ellos van a mejorar, juegan mejor en casa. La afición va a estar a tope con ellos y va a ser ruidoso aquí. Tenemos que estar preparados para eso. Siempre hemos jugado bien fuera de casa", afirmó.

Los Celtics ganaron los dos primeros partidos de la serie en el TD Garden y visitan ahora a los Mavs para el tercer y cuarto encuentro fijados, respectivamente, para el miércoles y viernes en el American Airlines Center de Dallas.

