Portero de la selección de Perú devolvió puñetazo a policía en Madrid

La Policía Nacional española ha dejado en libertad esta madrugada a Pedro Gallese, portero de la selección peruana de fútbol de 33 años, quien fue detenido acusado de propinar un puñetazo en el ojo a un agente policial agresor durante unos altercados registrados a las puertas del hotel donde se alojaba con sus compañeros.

Al futbolista, que fue trasladado a la Comisaría del distrito de Chamartín, se le atribuye un delito de atentado contra agente de la autoridad y podría ser llamado a comparecer ante el juez en los próximos días.

Los hechos ocurrieron anoche, en el hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid.

🚨Breaking: Police Brutality against @SeleccionPeru According 🇵🇪 media, #PedroGallese #YoshimarYotun #AlexValera tried to reach out and thank the many Peruvian fans that came to their hotel to support their national team and were assaulted by 🇪🇸 Police. Gallese to Peruvian media:… pic.twitter.com/iDetmZQ6ZG

— Loud and Proud Orlando (@lpo_podcast) March 27, 2023