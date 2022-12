Políticos y artistas se despiden de Pelé, y enaltecen su tiempo de gloria

Diferentes personalidades del mundo lamentaron la muerte este jueves de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', a los 82 años, en un hospital de Sao Paulo, a quien calificaron como uno de los reyes del fútbol.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que "pocos brasileños llevaron el nombre del país tan lejos" y que el exdelantero del Santos ahora debe estar jugando con "cracks eternos" como Coutinho, Didi, Garrincha, Sócrates o el argentino Diego Maradona.

Por su parte, Jair Bolsonaro pidió que "Dios lo reciba en sus brazos", en un escueto comunicado divulgado por el Gobierno.

Desde Estados Unidos, el mandatario Joe Biden publicó una foto donde se le ve agarrado de la mano con el futbolista, con la leyenda: "El ascenso de Pelé de sus inicios humildes a leyenda del fútbol es una historia sobre lo que es posible".

Además, el Barack Obama lo consideró como "uno de los más grandes del 'jogo bonito'" y "uno de los atletas más reconocidos del mundo".

Pelé era "El juego. El Rey. La eternidad", destacó el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron.

Toda Italia también lloró por la muerte de Pelé, "una leyenda" por la que el mundo entero está de luto", en palabras de la primera ministra del país, Giorgia Meloni.

Mientras que el tenor italiano Andrea Bocelli escribió en sus redes sociales:

Dear Edson, you have brought such joy to the world during your exhilarating career and have always remained a model of enthusiasm, positivity, loyalty, and passion. You have been and forever will be a beacon of light, representing the pinnacle of sportsmanship. #Pele pic.twitter.com/YwD1xvGyXm

