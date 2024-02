Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las pesistas dominicanas Beatriz Pirón, Yudelina Mejía, Crismery Santana y Dahiana Ortiz viajaron este miércoles a Caracas para participar en el Campeonato Panamericano, pero con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En Venezuela, Crismery Santana, Yudelina Mejía y Beatriz Pirón buscarán mantener la clasificación para la cita olímpica, mientras que Dahiana Ortiz intentará entrar a formar parte de las diez mejores de su división y acudir a París, lo que puede conseguir en Venezuela o en el Mundial de Tailandia (entre marzo y abril), según una nota de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas.

El optimismo y la confianza reinan entre las deportistas y sus entrenadores Héctor Domínguez y Moreno Martínez, quienes acompañan a las atletas a la cita de Caracas, que tendrá lugar del 23 al 29 de febrero y en el que participarán pesistas de una treintena de países americanos.

Entre las primeras diez

De acuerdo con Héctor Domínguez, entrenador en jefe de la selección, la mundialista y olímpica Beatriz Pirón, la vigente campeona de los Juegos Panamericanos de Chile 2023 Dahiana Ortiz y Yudelina Mejía están entre las primeras diez en sus respectivas categorías.

Pirón y Ortiz subirán a la plataforma este viernes en la categoría de 49 kilos, la división de la halterofilia en la que República Dominicana ha conseguido más logros en competencias internacionales.

Por su parte, Yudelina Mejía y Crismery Santana, medallista olímpica de bronce en Tokio 2020, están en la carrera olímpica en los 81 y +89 kilogramos, respectivamente.

"Me siento bien, aunque no físicamente porque tengo una pequeña lesión. Solo voy a ir a la presentación, pero me sigo preparando para ir a Tailandia a tener una buena participación", declaró Crismery Santana, mientras que Yudelina Mejía aseguró: "Estamos trabajando duro para tratar de conseguir esos puntos en el campeonato. A dar lo mejor en busca de clasificación, es un reto que nos obliga a trabajar doblemente para conseguir la plaza".

"Espero que Dios me dé el privilegio de conseguir el boleto y poder participar en mis primeros Juegos Olímpicos", dijo Dahiana Ortiz, quien está muy animada.

También el presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, William Ozuna, espera "los mejores resultados de cada una de las atletas. Ellas por igual saben de la responsabilidad que tienen y de lo que representa para cada una competir en unos Juegos Olímpicos"

Los clasificatorios para París 2024 comenzaron a finales del 2022 con el Mundial de Bogotá, al que siguió el Campeonato Panamericano de San Carlos de Bariloche (Argentina), y ya en 2023 los Grand Prix de Cuba y Catar y el Mundial de Arabia Saudí.

