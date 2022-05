Pellegrini del Betis a lo campeón: “La temporada la califico de 10 puntos”

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini en Mestalla, Valencia. EFE/ Manuel Bruque

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, calificó la temporada de su equipo, con el título de Copa del Rey y el quinto puesto conseguido en LaLiga Santander con “10 puntos, sobresaliente” y consideró que han de “dar un paso adelante” para rendir “a lo que el hincha del Betis espera” la próxima campaña.

“La temporada la califico de 10 puntos. Sobresaliente. Logramos el compromiso del plantel con una dinámica de juego y logramos ganar la Copa del Rey y mejorar el puesto en la clasificación en Liga, mejoramos los goles a favor y en contra… nos fuimos de la Liga Europa contra el campeón en el minuto 120 y podríamos haber pasado. En Liga estuvimos peleando hasta la última fecha (por los puestos ‘Champions’) contra instituciones muy poderosas económicamente, con el doble o el triple de presupuesto que nosotros”, dijo en rueda de prensa.

“El compromiso de los jugadores es lo más importante para mí como técnico. Jugamos mucho, hicimos muchas rotaciones y hay que agradecerles la entrega; además la unión con los hinchas del Betis es más importante aún. Personalmente no me pongo nota porque considero que no me corresponde”, continuó.

Un Pellegrini que comentó que a partir de mañana sábado ya empezarán a pensar en la próxima temporada.

“Tenemos que descansar bien todos. Ya veremos cuáles son los planes futuros. En los próximos días veremos cuál es la ambición. Lo importante es rendir de acuerdo a lo que el hincha del Betis espera y para eso tenemos que dar un paso adelante”, explicó.

“Eso lo tiene que decir los directivos, no me corresponde a mí. Los jugadores que puedan salir, como los que puedan llegar, son especulaciones. Partiremos ahora pensando en la próxima temporada y en base al plantel y la realidad presupuestaria para hacernos una idea futbolística para ver a qué aspiramos”, concluyó.

Disfruta de las noticias deportivas de República Dominicana con el Diario RÉCORD