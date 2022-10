Pellegrini buscará en el Betis-Roma mantener ante Mourinho puntaje perfecto

El betis festejó ante la Roma en la propia capital italiana. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, "no esperaba tener nueve puntos después de tres partidos" en la Liga Europa, porque es algo que "no es normal" en un torneo en el que "los grupos son muy igualados", pero se congratuló por tener "la opción de garantizar el pase en casa", en alusión al encuentro del jueves en el Benito Villamarín ante el AS Roma

Pellegrini, en su comparecencia de prensa en el estadio posterior a la sesión preparatoria que dirigió en el escenario del partido, consideró necesario "tener mañana una buena actuación ante un buen equipo" como el Roma, un rival que resulta peligroso cuando actúa "de visitante" y aunque "lo importante es clasificarse, segundo o primero no tiene importancia", cree que "este año es distinto".

El campeón del grupo está exento de jugar la eliminatoria previa a los octavos de la Liga Europa y el técnico santiaguino explicó que "habrá muchos miércoles ocupados después del Mundial", así que "ahorrarse dos partidos es importante" y eso el lo que desea "asegurar ganando mañana en casa".

"Espero a una Roma que no cambie con respecto al partido del pasado jueves -victoria bética por 1-2 en el Olímpico de Roma-. Fue un partido parejo, en juego le superamos. Los equipos de Mourinho son intensos y peligrosos a la contra", relató.

El antiguo crack de la Universidad de Chile destacó que tendrán que "que hacer un partido tan completo como el jugado allí", en la capital de Italia, e informó de la baja al menos para los dos próximos partidos del mediapunta francés Nabil Fekir, que se lesionó en Roma y que ya no estuvo el pasado domingo en Valladolid.

Disfruta de las noticias deportivas de República Dominicana con el Diario RÉCORD