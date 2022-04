Otra de Pujols. Manny Machado puso de castigo y Ohtani fue maltratado

El antesalista de origen dominicano nacido hace 29 años en Miami Manny Machado demostró este jueves que es todo un "Padre" y con su bate puso de castigo a los actuales campeones, los Bravos de Atlanta, en una noche en la que el japonés Shohei Ohtani no tuvo secretos ante los bates de los Rangers de Texas.

El dominicano Manny Machado pegó cinco imparables, entre ellos un cuadrangular, y remolcó dos carreras para liderar la victoria de los Padres de San Diego frente a los Bravos de Atlanta.

Machado mandó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo con un corredor en las bases y agregó cuatro sencillos a su actuación, que además complementó con una carrera anotada para los Padres.

El derecho Joe Musgrove (1-0) lanzó 6.1 entradas en blanco en las que ponchó a seis para lograr el triunfo.

El curazoleño Ozzie Albies pegó jonrón para producir la única carrera de los Bravos.

Jonah Heim castigó con un grand slam al lanzador japonés Shohei Ohtani y los Rangers de Texas impusieron su ley ante los Angelinos de Los Ángeles.

Heim mandó la pelota fuera del parque con tres compañeros en circulación en la segunda entrada ante Ohtani (0-2), quien cargó con la derrota al ser atacado con seis anotaciones en apenas 3.1 episodios.

Corey Seager pegó su primer cuadrangular desde que firmara su acuerdo de más de 300 millones de dólares con los Rangers en la pasada agencia libre.

Mike Trout fletó su segundo jonrón del año por los Angelinos.

El dominicano Luis Severino trabajó cinco entradas en blancos, con seis ponches, para que los Yanquis de Nueva York vencieran por blanqueada a los Azulejos de Toronto.

Severino (1-0) contó con el respaldo de José Treviño, quien remolcó dos carreras, y el del torpedero Isiah Kiner-Falefa, con dos anotadas.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien el miércoles pegó tres cuadrangulares y bateó cuatro imparables, fue ponchado en cuatro oportunidades por primera vez en su carrera.

El dominicano Sandy Alcántara lanzó seis entradas de dos carreras, en las que otorgó una base por bolas y ponchó a cinco bateadores, para conquistar su primer triunfo de la temporada en la victoria de los Marlins de Miami ante los Filis de Filadelfia.

Garrett Cooper fletó un cuadrangular solitario en una cuarta entrada en la cual el equipo de Miami sumó dos vueltas más por doble productor de dos anotaciones del antesalista Joey Wendle.

El jardinero Jesús Sánchez impulsó la cuarta vuelta de los Marlins con un sencillo al jardín izquierdo en el quinto capítulo.

Los Filis contaron con tres carreras remolcadas del actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, el jardinero Bryce Harper.

El venezolano Miguel Cabrera disparó tres imparables y anotó una carrera para contribuir al éxito de los Tigres de Detroit sobre los Reales de Kansas City.

Con sus tres imparables, Cabrera llegó a 2.994 hits en su carrera colocándose a solo seis de los 3.000.

Víctor Reyes pegó un incogible que rompió el empate en el séptimo episodio en favor de los Tigres.

Hunter Dozier conectó tres imparables y anotó una vuelta por los Reales.

El inicialista Frank Schwindel pegó un cuadrangular, anotó dos carreras y empujó dos vueltas para encabezar la victoria de los Cachorros de Chicago ante los Rockies de Colorado.

El dominicano Jonathan Villar conectó un hit y anotó una carrera.

