Ohtani pega 2 HR y Guerrero Jr. su 5to. en el Día de Jackie Robinson

Shohei Ohtani se estrenó con sus primeros dos jonrones de la temporada y Vladimir Guerrero Jr. disparó el quinto de la temporada este Viernes Santo en el que se celebró el 75 aniversario del debut de Jackie Robinson en las Grandes Ligas.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó su quinto jonrón de la temporada para que los Azulejos de Toronto derrotaran a los Atléticos de Oakland.

Un día después de haberse ponchado en cuatro ocasiones en un partido por primera vez en su carrera, Guerrero Jr. no perdió tiempo y en la misma primera entrada castigó al diestro Daulton Jefferies (1-1) con un cuadrangular acentuando su liderazgo en jonrones en las Grandes Ligas.

Chad Pinder remolcó la única carrera de los Atléticos en el partido.

Shohei Ohtani disparó dos de los cinco cuadrangulares que produjo la ofensiva de los Angelinos de Los Ángeles para vencer a los Rangers de Texas.

El Jugador Más Valioso de la pasada temporada de Grandes Ligas se fue para la calle en la primera entrada y primer turno ofensivo del partido y lo hizo una vez más en el quinto capítulo con un compañero en las bases, para culminar su actuación con tres remolcadas y dos anotadas.

Jared Walsh, Kurt Suzuki y Jo Adell también mandaron la pelota a las gradas por los Angelinos.

Charlie Culberson empujó tres carreras por los Rangers.

El puertorriqueño Francisco Lindor pegó dos cuadrangulares y los dominicanos Starling Marte y Robinson Canó también mandaron la pelota fuera del parque para encabezar el ataque de los Mets de Nueva York, que doblegaron a los Diamondbacks de Arizona.

Lindor mandó la pelota fuera del parque en el quinto episodio con un hombre en las bases ante el abridor de Arizona, Zach Davies (0-1), y volvió a enviar la pelota por encima de las gradas en el octavo capítulo.

Canó mandó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo en el cuarto episodio y Marte pegó un tablazo de tres carreras en el octavo capítulo.

El inicialista dominicano Miguel Sanó conectó un cuadrangular de dos carreras para contribuir en la victoria de los Mellizos de Minnesota sobre los Medias Rojas de Boston.

Sanó mandó la pelota por encima de la pared del izquierdo, con un compañero en las bases, ante el abridor de los Medias Rojas, Nick Pivetta (0-2), para sumar dos vueltas al marcador de los Mellizos.

El también dominicano Gary Sánchez y el venezolano Luis Arraez remolcaron dos carreras cada uno para el conjunto de Minnesota.

Gary Sanchez has more RBI against the Red Sox than any other opponent.

Red Sox - 54*

Orioles - 52

Rays - 42

Blue Jays - 29

Twins - 20

Mets - 17

Astros - 15

*including two this afternoon pic.twitter.com/7oT9AcQZFZ

— Twins Ribbies (@TwinsRibbies) April 15, 2022