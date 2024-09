Feliciano López ha sido uno de los grandes nombres del tenis español en la Copa Davis. Con la raqueta ya colgada, ahora ejerce, entre otras cosas, de director de las Finales del torneo que se disputarán en Málaga. Allí estará Rafa Nadal, en el que podría ser su 'último baile' como profesional.

Su presencia es para López "el acontecimiento deportivo del año" y como tal espera una expectación "muy alta" entre los aficionados. La Agencia EFE le entrevistó tras anunciar el seleccionador español, David Ferrer, la convocatoria para la fase final de la ciudad andaluza.

Pregunta: ¿Contento de poder ver a España en Málaga con este equipo?.

Respuesta: Muy feliz con el anuncio de que Rafa va a estar en el equipo y con el equipazo que tenemos. En Valencia me gustó mucho lo que vi, como compitieron en un grupo muy complicado. La noticia de la presencia de Rafa jugando el último o uno de sus últimos torneos como profesional es un premio muy grande para la ITF y para la ciudad y la provincia de Málaga también, que han apostado mucho por este proyecto.

P: ¿Sería el broche perfecto ver a Rafa retirándose en Málaga tras ganar la Copa Davis?

R: Me gustaría que haga lo que le salga del corazón, lo que él quiera. Tenerle en el equipo español en Málaga es un premio demasiado grande como para poder pedir algo más. No creo que el hecho de que pueda ser su último torneo como profesional cambie mi perspectiva. Que esté allí y España esté compitiendo allí con Carlos y él en el equipo, con David Ferrer en el banquillo… son muchas cosas juntas como para querer encima que sea su último torneo. Eso para mí no es trascendental.

P: ¿Es España la principal favorita para conquistar el título?

R: No lo creo. Está dentro de las favoritas, porque en Valencia ganó las tres eliminatorias y las tres fueron durísimas. Va a estar Estados Unidos, Italia aparentemente con Sinner… creo que se va a decidir todo por pequeños detalles. No veo ahora mismo una potencia mundial muy favorita en Málaga. Si me lo dices hace cinco años con Rafa habiendo competido todo el año y con Alcaraz como está, sobre el papel serían claramente los favoritos. Está muy igualado todo y seguramente sean las finales mas difíciles de los últimos años.

P: ¿Siente que pervive en el actual equipo el espíritu que tenían ustedes en la época gloriosa del tenis español en la Copa Davis?

R: El espíritu se trabaja. Poder convivir, estar juntos, pasar eliminatorias conociéndose unos a otros… y es importante un capitán como David, al que le tienen tanto respeto, eso también ayuda. También poder tener a los mejores y que puedan competir bien, pasar ese momento de responsabilidad y miedos que son difíciles.

En Valencia me encantó lo que vi los tres días. El espíritu está, hay muchas cosas que hacen pensar que este equipo puede hacer algo grande, aunque pequeño detalle te puede echar de la competición. Hay que pelearlo y, si peleamos, vamos a estar ahí.

P: ¿Está siendo diferente esta organización de la fase final al estar España?

R: Con la presencia de Rafa la expectación es muy alta, ahora en Málaga están colapsado las webs comprando la gente entradas. Que esté Nadal con Alcaraz es un acontecimiento histórico para la ITF, para la ciudad. No sabemos si va a ser el último torneo de Rafa y el hecho de que esté allí diría que es el acontecimiento deportivo del año. Hay mucha expectación.

El año pasado sin estar España hubo un ambientazo en el Carpena y este año al jugarse la Billie Jean King a la vez habrá algo más de movimiento, vamos a tener que cambiar la infraestructura y construir otra carpa. Va a haber que trabajar muy duro. El año pasado Málaga respondió y este no va a ser diferente.