Muere atropellado en Florida el jugador de la NFL Dwayne Haskins

Dwayne Haskins, el mariscal de campo del equipo Pittsburgh Steelers, de la Liga Nacional de Fútbol americano (NFL), murió atropellado este sábado por un vehículo en una autopista del sur de Florida (EE.UU.), informaron las autoridades.

Según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por su sigla en inglés), Haskins, que ha perdido la vida con solo 24 años, caminaba por una autopista por razones desconocidas. Haskins intentaba cruzar los carriles hacia el oeste de la Interestatal 595 en plena circulación del tráfico.

Desafortunadamente, indicó FHP, fue atropellado por un camión de volteo en las primeras horas de este sábado. Haskins fue declarado muerto en la escena, confirmaron las autoridades.

El entrenador de Haskins, Mike Tomlin, se mostró "realmente desconsolado" en un comunicado que Pittsburgh Steelerslos emitió expresando sus condolencias.

"Rápidamente se convirtió en parte de nuestra familia Steelers a su llegada a Pittsburgh y fue uno de nuestros mejores trabajadores, tanto en el campo como en nuestra comunidad. Dwayne fue un gran compañero de equipo, pero aún más un tremendo amigo para muchos. Estoy realmente desconsolado", escribió Tomlin.

También, en la cuenta de Twitter del equipo se muestra hoy una foto del jugador fallecido con la siguiente leyenda: "Dwayne Haskins, 1997-2022". "Estamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de Dwayne Haskins. Descanse en paz", se lee en el tuit.

De acuerdo con ESPN, Haskins estaba entrenando en el sur de Florida con otros mariscales de campo, corredores y receptores abiertos de los Steelers.

We are deeply saddened by the tragic loss of Dwayne Haskins.

May he rest in peace. pic.twitter.com/PsDEx9RI5J

— Pittsburgh Steelers (@steelers) April 9, 2022