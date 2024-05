El dominicano Byron Matos, nuevo jugador de los Miami Dolphins, aseveró este martes que su principal objetivo es ayudar al equipo a arribar a un Super Bowl.

"Quiero la experiencia de llegar a un Super Bowl, quiero vivir eso, esa es ahora mi meta y en los Dolphins veo una increíble ofensiva, ya lo verán en la temporada", aseveró el tackle ofensivo en conferencia de prensa.

Matos tiene 23 años, mide 2.06 metros y pesa 131 kilos. El pasado 28 de abril firmó con los Miami Dolphins como novato no reclutado.

El jugador fue el único latinoamericano entre los 15 que integraron el 'International Player Pathway 2024′, programa de la liga que busca talentos fuera de Estados Unidos que puedan ganarse un en la liga.

Gracias a sus cualidades el nacido en el barrio de Los Mina, Santo Domingo, fue invitado a estar presente en el pasado Draft de la NFL y aunque no fue seleccionado, una vez terminado el evento recibió una llamada de los Dolphins que recordó con emoción.

"Fueron las horas más largas de mi vida. Fui invitado al Draft, algo que no todos tienen ese privilegio, pero no fui escogido. Al terminar vi que mi agente cogió el teléfono y me dijo: Te llaman los Miami Dolphins, lo primero que hice fue llorar. Me invitaron a trabajar, a sacar todo mi potencial, dije sí; voy a darlo todo".

El viernes anterior Byron tuvo su primer entrenamiento con el equipo del coach Mike McDaniel; compartió la bienvenida que le dieron y la inmediata exigencia a la que fue sometido.

"Me recibieron con gran vibra. Me preguntaron sobre mi país, la música que me gusta, me hicieron sentir parte de la familia. Los entrenadores me pusieron en el campo de inmediato, me dijeron vienes a trabajar. Me hicieron sentir que me trajeron por una razón; ese empujón me entusiasmó", subrayó.

Luego de destacar en el béisbol de su país, Byron emigró a Chattanooga, Tennessee, a los 16 años para jugar baloncesto en Hamilton Heights Christian Academy.

Su talento lo llevó a ser reclutado para jugar con la Universidad del Sur de Florida en el 2021, institución en la que solicitó el cambio al programa de fútbol americano.

Ahora como jugador de Miami reconoció que el camino para llegar a un Super Bowl es largo, aunque no tanto como el que ya recorrió.

"La expectativa es aprender el sistema lo más pronto posible, aprender de los veteranos para buscar hacer un buen papel en la pretemporada. Aquí está lo bueno. Hay muchos detalles que debo corregir, porque son las cosas pequeñas lo más importante aquí en la NFL", concluyó.

