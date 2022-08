Marileidy explota contra el Ministerio de Deportes

La dominicana Marileidy Paulino. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La doble medallista Marileidy Paulino, tronó contra el Ministerio de Deportes por la falta de apoyo tanto para ella como para su entrenador, luego de que han traído medallas olímpicas al país.

“Me esfuerzo demasiado en la pista, cojo sol y nadie sabe lo que yo sufro. Entonces con el resultado yo creo que me merezco el gran apoyo. Hay muchas cosas que no puedo decir, iniciando por la parte del Parni, que desde los juegos olímpicos no me la han aumentado ni la beca olímpica tampoco…y más apoyo para mi entrenador”, expresó.

El Parni es el Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales, desde el cual se le otorga una subvención de RD$ 10 mil a la deportista.

Paulino también denunció el mal estado en el que se encuentra la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez, situación que la obliga a desplazarse hasta Bayaguana para poder entrenar.

“La pista no está en óptimas condiciones para que una atleta como yo, al menos, pueda entrenar. No hay necesidad de que yo tenga que ir a Bayaguana a entrenar cuando aquí (en la capital) hay una pista”, lamentó.

Ante las criticas de la atleta, este martes el Ministerio de Deportes compartió con ACENTO un comunicado donde el ministro Francisco Camacho responde a Marileidy explicando todo lo que se ha hecho desde ese ministerio en favor de ella y los demás atletas.

Al preguntarle por las condiciones en las que se encuentra la pista de atletismo del Estadio Olímpico Felix Sánchez, el Miderec respondió que la misma fue intervenida 3 veces antes de que este Gobierno asumiera el cargo y que el deterioro se debe a que “como todos los artistas se presentan en concierto en ese lugar, la pista sufre daños. En 2019 se le alquiló a una iglesia que deterioró la pista y se está en un proceso judicial para que pague por esos daños”.

Aseguró que hace tres meses el Miderec abrió una licitación para arreglar ocho pistas de atletismo, incluyendo la del Olímpico. Se espera que para octubre de este año se inicie el remozamiento.

El comunicado íntegro enviado por el Miderec

El Ministerio de Deportes y Recreación es una institución que trabaja para desarrollar el deporte nacional y ofrece todo el respaldo incondicional a nuestros atletas sin excepción, tal como dice nuestro lema, “Deportes con rostro humano”.

A raíz de las declaraciones de la velocista, Marileidy Paulino, doble medallista olímpica, nos vemos en la necesidad de recordar ese respaldo por parte de Gobierno dominicano que encabeza nuestro presidente Luis Abinader, quien está comprometido para que todos los atletas dominicanos tengan todo el apoyo. Nuestros atletas son nuestros héroes.

Y precisamente, eso es lo que ha venido haciendo el gobierno, dando apoyo a nuestros atletas y de ahí los resultados internacionales, sin precedentes, que hemos tenido en los últimos dos años.

Tenemos que aclarar a nuestra Marileidy Paulino sobre los aportes del gobierno a los atletas y al deporte en general. El costo de su preparación y participación, y de toda la misión dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde aplaudimos su sobresaliente actuación, fue costeado por el gobierno del presidente Abinader, a través del Ministerio de Deportes. Miderec entregó a en tiempo récord la suma de 78 millones de pesos al Comité Olímpico Dominicano, precisamente para que Paulino y demás competidores se prepararan a tiempo para ese compromiso internacional.

Con eso, nunca antes en la historia de una administración, el Gobierno había honrado su palabra depositando a tiempo los recursos en las arcas del Comité Olímpico.

A su regreso de Tokio, Japón, sede de la cita olímpica, el gobierno le entregó un incentivo de casi 8.7 millones de pesos, una cifra jamás recibida por un atleta olímpico de República Dominicana.

Recordamos además, que a Paulino este gobierno le hizo entrega una vivienda.

A su Federación, la de Atletismo, el gobierno le hace entrega mensual de un millón de pesos para cubrir su preparación y no solo de ella, sino también de los demás atletas de su deporte.

El evento en el que ella hizo su marca para clasificar para el mundial de Oregon, celebrado en Bayaguana, fue cubierto por la Federación Dominicana de Atletismo y Miderec.

Le recordamos que su participación y la de sus compañeros en el Mundial de Oregón estuvo en peligro debido a que la cita para el visado estaba programada para el año 2024 y fue el Ministerio de Deportes que hizo los contactos con la Embajada y el Consulado de Estados Unidos para que la misma fuera adelantada hasta el día 7 de julio, y así pudiera viajar para que asista a la competición, con resultados de los que el país se siente muy orgulloso.

Marileidy Paulino recibe la protección del Programa de Atletas de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales (Parni) por lo que recibe 10 mil pesos mensuales.

Es el gobierno que trabaja por la estabilidad de todos los dominicanos, que cubre los gastos de participación de nuestros atletas en las diferentes competiciones internacionales, incluido alojamiento, boletos aéreos, viáticos, entre otros.

A su entrenador Yassen, tras regresar de Tokio, le entramos más de 2.7 millones de pesos, le ayudamos a gestionar el visado para participar en el mundial de Oregón, sin importar el beneficio que ellos perciban por las competencias, como es el caso de Paulino que acaba de ganar más de 50 mil dólares, solo en el mundial de Oregón.

Hace un mes y poco le hicimos entrega de 450 mil pesos, de 9 meses que le debíamos que por temas burocráticos con otras instituciones aún no se pudo concretar.

Esta gestión está comprometida con todos los atletas, seguiremos trabajando por el deporte sin mirar hacia atrás, con la frente en alto, caminado hacia la meta que tiene este gobierno en materia deportiva. Seguiremos trabajando para rescatar las instalaciones deportivas que permitirán a nuestros jóvenes practicar un deporte y recrearse de manera sana con el fin de aparejarlos de los males e inconductas.

Seguiremos trabajando para hacer un verdadero cambio en el deporte de nuestro país