27/02/2024 · 05:25 AM

Los New York Knicks vencieron este lunes a los Pistons, el peor equipo de la liga, con mucho sufrimiento y con una enorme polémica en el final, que motivó un enfado descomunal en la sala de prensa de Monty Williams, entrenador de Detroit, y que los árbitros reconocieran su error tras el encuentro.

En esta jornada de solo cuatro partidos también destacó la brillante victoria de los Miami Heat ante unos Sacramento Kings en los que Domantas Sabonis consiguió su triple-doble número 21 de la campaña (líder de la liga en este apartado).

KNICKS 113 – PISTONS 111

Una falta no pitada de Donte DiVincenzo (Knicks) a Ausar Thompson (Pistons) en los últimos segundos del partido fue clave para que los neoyorquinos recuperaran el balón y sellaran el triunfo con una canasta más adicional de Josh Hart.

"En la revisión pospartido, determinamos que Thompson llega al balón primero y después se le priva de la oportunidad de ganar posesión. Por lo tanto, se debería haber pitado una falta de balón suelto a Donte DiVincenzo de los Knicks", reconocieron los árbitros tras el partido según el pool de la NBA.

Monty Williams, técnico de los Pistons, aseguró furioso ante los medios que esa fue "la peor decisión arbitral de la temporada".

"Ya basta. Hemos hecho todo de la manera correcta. Hemos llamado a la liga. Les hemos enviado clips de vídeo. Estamos hartos de escuchar lo mismo una y otra vez. Tuvimos una posibilidad de ganar el partido. Ellos se lanzaron hacia las piernas de Ausar (Thompson) y no pitaron nada", dijo.

"Es una abominación. No puedes no ver eso en un partido de NBA. Punto. Y estoy cansado de hablar sobre ello y de que nuestros jugadores me pregunten: '¿Qué más podemos hacer, entrenador?'", argumentó.

Jalen Brunson fue el máximo anotador de los neoyorquinos con 35 puntos y 12 asistencias mientras que Cade Cunningham fue el mejor de los Pistons con 32 puntos y 8 asistencias.

KINGS 110 – HEAT 121

El cuarto triunfo seguido de los Heat llegó con mucho mérito no solo por ganar en la difícil cancha de los Kings sino por hacerlo con las bajas por sanción de Jimmy Butler, Nikola Jovic y Thomas Bryant y por lesión de Tyler Herro y Terry Rozier.

Bam Adebayo agarró el timón de Miami con 28 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias y a su lado se lució el mexicano Jaime Jáquez Jr. con 26 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

Sabonis, el jugador que más triples-dobles ha sellado esta temporada en la NBA, consiguió 14 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. Keegan Murray fue el máximo anotador de los locales con 28 puntos (enorme 6 de 7 en triples) y De’Aaron Fox también brilló con 27 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

Los Kings perdían de 20 puntos antes de empezar el último cuarto y llegaron a colocarse a solo 2 con una reacción incendiaria antes de que los Heat apagaran ese intento de remontada épica.

GRIZZLIES 86 – NETS 111

Este duelo entre dos equipos muy necesitados de alegrías se lo acabaron anotando los Nets con Dennis Schroder (18 puntos) al frente de un grupo de siete jugadores por encima de los 10 puntos. Kevin Ollie consiguió así su primer triunfo desde que fue nombrado técnico de Brooklyn.

El español Santi Aldama consiguió 7 puntos, 5 rebotes y una asistencia en los Grizzlies.

PACERS 122 – RAPTORS 130

Scottie Barnes consiguió un triple-doble (21 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias) y siete jugadores sumaron dobles dígitos de anotación para que los Raptors dieran la sorpresa en Indiana y cerraran su tercer triunfo consecutivo.

Bennedict Mathurin (34 puntos y 9 rebotes) no pudo compensar el flojo partido en los Pacers de Tyrese Haliburton (9 puntos y 7 asistencias).

