Los Cavaliers y los Nets se crecen, Siakam mete 52 en Nueva York

Los Cleveland Cavaliers, que doblegaron a los líderes Milwaukee Bucks, y los Brooklyn Nets, que aplastaron a unos Golden State Warriors sin Steph Curry, levantaron la voz en el Este de la NBA, en la que los Boston Celtics siguen sin levantar la cabeza y cayeron ante los Indiana Pacers, en una jornada en la que Paskal Siakam tumbó a los Knicks con 52 puntos.

A career-high 52 PTS tonight for Spicy P 🌶

Good luck trying to cool him down.#PhantomCam pic.twitter.com/yceZfHOXMm

— NBA (@NBA) December 22, 2022