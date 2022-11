Los Astros celebran en grande su título de campeones de la Serie Mundial

Miles de personas se apostaron este lunes en las calles de Houston (Texas) a celebrar, junto a sus Astros, el segundo título de campeón de la Serie Mundial que consigue la franquicia.

Los Astros se proclamaron el pasado sábado campeones de la Serie Mundial por segunda vez en su historia, tras imponerse por 4-1 a los Filis de Filadelfia en el estadio Minute Maid Park de Houston, donde conquistaron 4-2 la serie al mejor de los siete partidos.

Desde primeras horas de este lunes, los seguidores de los Astros se situaron alrededor de las avenidas donde desfilaron los nuevos campeones de la Serie Mundial en Houston.

Talk about just a fantastic moment! Never in my wildest dreams did I ever think I would be riding WITH THE @astros in their championship parade and the people of Houston would be chanting MY NAME. This is humbling. I love you, HOUSTON!#levelup pic.twitter.com/2J3HftLLn2

— @MattressMack (@MattressMack) November 7, 2022