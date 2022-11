Problemas con los esteroides de peloteros de RD, tema del New York Times

Jenrry Mejía

Bajo el título "La República Dominicana ama el béisbol, pero los problemas con los esteroides son profundos", el New York Times publicó este viernes un extenso reporte de los peloteros que han caído en este entramado ilegítimo.

El autor de esta completa panorámica, James Wagner (ha cubierto béisbol —los Mets durante dos años y medio, los Yankees durante dos años y ahora en un rol nacional— para The Times desde 2016. Anteriormente trabajó en The Washington Post durante seis años, incluidos cuatro cubriendo a los Nacionales), subraya que alrededor del 50% de las pruebas de drogas positivas del béisbol de EEUU provienen de jugadores dominicanos.

"Desde Jenrry Mejía y Fernando Tatis Jr. hasta ligas menores y adolescentes, los problemas impregnan todos los niveles", destaca.

Un traducción no oficial del texto de James Wagner arranca por destacar que cada vez que se entera de que otro beisbolista de República Dominicana ha dado positivo por drogas para mejorar el rendimiento, algo muy común entre sus compatriotas, Jenrry Mejía siente las mismas emociones intensas: tristeza y empatía.

Alguna vez un joven y prometedor cerrador de los Mets, Mejía, de 33 años, puede hablar por experiencia. Desde que Major League Baseball y el sindicato de jugadores de la MLB acordaron suspensiones para los infractores por primera vez a partir de 2005 , ningún jugador ha sido sancionado más que él: su tercera prueba positiva, que se produjo en 2016, provocó una suspensión de por vida.

Mejía, entonces de unos 20 años, reaccionó precipitadamente al castigo y acusó a la MLB de participar en una conspiración en su contra. La prohibición de por vida se revocó dos años después, luego de que Mejía se disculpara con el comisionado de la MLB, Rob Manfred, por sus acciones, y fue reintegrado condicionalmente, aunque aún no ha regresado a las mayores.

Desde entonces, Mejía ha hablado frecuentemente con jugadores más jóvenes sobre los peligros de los esteroides y cómo descarrilaron su carrera. Entonces, después de que Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, recibió una suspensión de 80 juegos en agosto por dar positivo por un potenciador de rendimiento prohibido, Mejía dijo que quería darle a Tatis, de 23 años, o a cualquier jugador suspendido, algo no solicitado. consejo.

“Lo que no necesita es que la gente le arroje tierra”, dijo Mejía recientemente en español. “Él necesita a alguien que hable con él y le diga que todo estará bien. Todo el mundo sabe que la situación es mala. Pero da la cara, admite el error y sigue adelante”.

Fernando Tatis Jr. estaba cerca de regresar a las mayores luego de una grave lesión en la muñeca cuando se anunció su suspensión por una prueba positiva de drogas para mejorar el rendimiento.Crédito...Orlando Ramírez/USA

La prueba positiva de Tatis, un evento discordante debido a su condición de superestrella emergente, es solo el ejemplo más reciente de un fenómeno angustioso entre los jugadores de la República Dominicana. Desde 2005, ha habido 1.308 casos positivos entre jugadores de ligas mayores y menores. Según MLB, de las 30.000 pruebas de drogas que realiza en todo el mundo cada temporada, el 0,2 por ciento dan positivo por sustancias para mejorar el rendimiento, la mitad de las cuales son de jugadores de República Dominicana.

Por cada Robinson Canó, Melky Cabrera y Bartolo Colón que dieron positivo, muchos más ligas menores dominicanas han sido atrapados. Y las sustancias prohibidas más comunes en uso son los esteroides anabólicos anticuados que prevalecieron en otros deportes hace décadas.

Los dominicanos juegan en todos los niveles del béisbol, con ocho en la Serie Mundial de este año entre los Filis de Filadelfia y los Astros de Houston. Pero el porcentaje de dominicanos que dan positivo por sustancias prohibidas es desproporcionado con su representación en el juego. De los 975 jugadores en las listas de 28 jugadores del Día Inaugural de los equipos y en las listas inactivas de esta temporada, 99, poco más del 10 por ciento, eran de República Dominicana. Se creía que el porcentaje era mayor en las ligas menores.

“Es lamentable”, dijo en español Junior Noboa, ex jugador de Grandes Ligas y comisionado nacional de béisbol del país, en una entrevista reciente desde su oficina en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo. “Es lamentable que después de todas las pláticas y todo lo que se hace sigan cometiendo estos errores”.

Oficiales de béisbol, jugadores, médicos y expertos en dopaje ofrecieron una variedad de explicaciones sobre las pruebas de drogas positivas.

“Un cazatalentos mira a tu jugador y si ya tiene 16 años, es demasiado viejo”, dijo Félix Mena, un entrenador privado que comenzó a trabajar con Mejía cuando tenía 15 años y dijo que dirige un programa libre de drogas. “Entonces, con un niño de 12 años, debes comenzar a hacerlo competir y hacer cosas que no se deben hacer. Es el sistema que a veces lleva a la gente. Y está la pobreza, entonces es algo social. Y puede comprar muchas cosas sin receta, como pastillas e inyecciones. No debería ser así”.

Mena no exagera sobre las edades de los jugadores involucrados. A diferencia de los jugadores de los Estados Unidos o Canadá, que son reclutados después de la escuela secundaria a los 18 años, o después de varios años de universidad, los aficionados internacionales pueden firmar como agentes libres con los clubes de la MLB a partir de los 16 años. Pero en la carrera por asegurar el próximo gran talento , los equipos a menudo llegan a acuerdos verbales con jugadores varios años más jóvenes que eso, creando un mercado frenético que los críticos argumentan que genera corrupción y uso de esteroides .

Incluso después de que esos jugadores se conviertan en profesionales, Mena dijo que la mentalidad de sobresalir a toda costa continúa. "'Quiero arriesgarme porque alguien más obtuvo $20 millones y yo quiero obtener los $20 millones', así que se arriesgan debido a la cultura de perseguir el dinero".

El ingreso nacional bruto per cápita en la República Dominicana fue de alrededor de $8,200 el año pasado, según el Banco Mundial . Debido a que incluso un bono modesto por firmar puede cambiar la vida de una familia dominicana, los niños a menudo dejan de lado la escuela secundaria para concentrarse en el entrenamiento de béisbol. Y cuando firman, los jugadores tienen que pagar a sus entrenadores, que también actúan como agentes, hasta el 50 por ciento.

Mejía consiguió su primera acción en las Grandes Ligas en 2010 y estuvo con los Mets esporádicamente durante los siguientes años. En 2014, emergió como el cerrador del equipo.Crédito...Barton Silverman/The New York Times

“En Estados Unidos el jugador se hace básicamente en una escuela, en un programa donde hay protección y resguardos, y hay draft”, dijo Mejía. Pero en República Dominicana, cuando los jugadores no lanzan lo suficientemente fuerte como adolescentes y no llaman la atención de los cazatalentos, dijo Mejía, ellos, sus padres y sus entrenadores a veces se desesperan.

“Uno busca algo para tomar, pensando que la sustancia prohibida supuestamente puede ayudar, pero realmente puede empeorar la situación”, dijo, y luego agregó: “Cualquiera puede ir a la farmacia o al veterinario y te la venden. ”

Hay un pensamiento popular en la República Dominicana de que las sustancias prohibidas son una solución rápida, dijo Milton Pinedo, médico y presidente de Fedomede, la Federación Dominicana de Medicina Deportiva, el organismo que realiza las pruebas de dopaje para los programas olímpicos del país, que incluyen la selección nacional de béisbol .

“Eso afecta a los entrenadores y a los padres”, continuó Pinedo, “que tienen esa creencia de que el uso de sustancias prohibidas será un camino para salir de la pobreza y los jóvenes van a rendir y firmar temprano. La creencia anormal en los esteroides les da un poder que en realidad no tienen”.

Pinedo enumeró otros dos factores principales por los que los jugadores profesionales dominicanos terminan dando positivo con más frecuencia. Señaló los niveles más bajos de educación en el país, particularmente entre los jugadores de béisbol. Como resultado, dijo, las personas "no pueden discernir o diferenciar lo que es verdad y lo que no" sobre los esteroides.

El tercer factor, dijo Pinedo, fue quizás el más importante: los controles flexibles del país sobre las sustancias prohibidas, que se pueden comprar “libremente en las farmacias y no requieren recetas”. Incluso los antibióticos se pueden comprar sin receta médica. Los esteroides anabólicos más antiguos, como el estanozolol y la boldenona, dijo, son populares porque son de fácil acceso.

“Esos son medicamentos que se hacen en los años 80 y tienen usos médicos”, dijo. “Otros esteroides son esteroides de diseño que son más caros”.

Victor Conte Jr., la figura central en el escándalo de los esteroides BALCO que vinculó el uso de PED a algunos de los mejores atletas profesionales de béisbol, fútbol y atletismo del país, dijo que creía que algunos jugadores de béisbol todavía estaban eludiendo el programa de pruebas. Pero los jugadores dominicanos que usan las drogas más antiguas son más fáciles de atrapar.

“Nadie debería usar ningún tipo de esteroide anabólico como ese”, dijo Conte, quien se declaró culpable de distribuir esteroides y lavar dinero en 2005. “Y la razón es porque son tan fácilmente detectables hasta por seis meses, si no un año. E incluso en los casos de nandrolona, ​​hay un caso en el que 18 meses después de la inyección todavía era detectable”.

Pinedo dijo que los jugadores profesionales de béisbol en el país dieron positivo en tasas mucho más altas que los atletas olímpicos. Dijo que la prueba positiva más reciente entre sus atletas internacionales se produjo en 2019, y fue un jugador de béisbol que participaba en los Juegos Panamericanos.

“No hay voluntad política”, dijo Pinedo, quien ha pedido al gobierno dominicano que promulgue restricciones más estrictas sobre ciertas sustancias. “Está controlado en muchos otros lugares. Lo que estás promoviendo no es béisbol, sino dañar la salud de la juventud. Y la salud de los jóvenes es más importante”.

Los programas en la República Dominicana, como uno dirigido por Rafael Báez, trabajan con jugadores jóvenes con la esperanza de despertar el interés de los equipos estadounidenses. Los jugadores no pueden firmar hasta que tengan 16 años, pero los tratos generalmente se acuerdan mucho antes de eso.Crédito...Ricardo Piantini para The New York Times

Noboa, quien está trabajando para reformar el sistema de desarrollo de jugadores en el país, dijo que su oficina esperaba recibir la aprobación legislativa de más recursos y poder para abordar el problema del dopaje a una edad temprana, desde trabajar con los padres hasta educar mejor a los jugadores y castigar a los entrenadores. a las pruebas en academias independientes.

“Tenemos que empezar con los niños desde que jugaban en las Pequeñas Ligas”, dijo Noboa. “Ahí es donde tenemos que enfocarnos principalmente para que cuando lleguen a una edad en la que estén conscientes, sepan que si alguien ofrece algo, 'Esto es solo por un poco de tiempo y ayudará con una lesión', digan, 'No, nada de eso y nada que no esté en la lista aprobada'”.

MLB estableció un programa en la República Dominicana en 2018 en el que los entrenadores reciben un sello de aprobación de MLB siempre que permitan que la liga realice pruebas de drogas regulares sin previo aviso a sus jugadores. Este año, se esperaba que MLB realizara la mayor cantidad de pruebas en las ligas menores y en la República Dominicana.

Si bien el sindicato de jugadores de la MLB se negó a comentar sobre el tema, la MLB respondió con una declaración: "La liga ha comprometido recursos, personal y programación sustanciales con el objetivo de disuadir a los PED en las ligas menores".

Continuó: “Como resultado de estos esfuerzos, en parte debido a la transparencia del programa, la tasa de pruebas positivas entre los jugadores de ligas menores en la República Dominicana ha sido inferior al 1 % durante diez años consecutivos y ha bajado un 85 % desde el inicio. Del programa. Continuaremos mejorando y apoyando nuestros programas hacia el objetivo de una mayor disuasión y seguridad de los jugadores”.

Mejía, cuyos problemas con las drogas para mejorar el rendimiento lo han mantenido alejado de las mayores, dice que habla con los niños en la República Dominicana sobre cómo evitar el mismo destino.Crédito...James Wagner/The New York Times

En una mañana reciente, Mejía se reunió con Mena. Entre jugar en la liga profesional mexicana durante la temporada regular y los Toros del Este en la liga invernal dominicana, Mejía jugaba atrapadas con los jugadores jóvenes que Mena está entrenando ahora. A lo largo de los años, Mejía los ha conocido y les ha advertido sobre los PED.

La historia de Mejía es un cuento con moraleja. En abril de 2015, fue suspendido 80 juegos por dar positivo por estanozolol. Tres meses después, fue suspendido 162 juegos por dar positivo nuevamente por estanozolol pero también por boldenona. Y en febrero de 2016, recibió la única suspensión permanente en la historia del programa antidopaje cuando se encontró nuevamente boldenona en su sistema. Dijo que todo se debió a un solo uso: afirmó que no sabía que algunas vitaminas B-12 que tomó mientras estaba enfermo en 2015 tenían esteroides, y simplemente permaneció en su cuerpo ese tiempo. Una vez allí, dijo que no lo ayudó a lanzar más fuerte.

Intencionalmente o no, Mejía dijo que todo en su cuerpo era su responsabilidad y, por lo tanto, era su culpa. Si bien un prospecto puede recurrir a los esteroides para ayudarlo a ganar su primer contrato profesional o llegar a las mayores, Mejía ya estaba allí. Dijo que las razones para usar a ese nivel son diferentes. Tatis ya había firmado un contrato de 14 años y $340 millones cuando dio positivo, pero estaba recuperándose de una lesión en la muñeca que sufrió en un accidente de motocicleta fuera de temporada.

“Las tentaciones son, por ejemplo, que tienes un dolor que no quieres admitir”, dijo Mejía. “O quieres superarlo y crees que esto te va a ayudar. O quieres lanzar más fuerte o quieres mostrar más. Pero ese no es el camino. A veces no eres maduro hasta que tienes como 32 años. A veces piensas como un niño. ¿Por qué estás buscando esto cuando ya estás en el nivel más alto?

Mena dio la bienvenida a un mayor escrutinio de los entrenadores en todo el país y argumentó en contra de lo que llamó una "mala cultura" de padres que ven a sus hijos como un medio para la prosperidad y abandonan la educación.

“Si nuestro gobierno toma una posición concreta de lo que debe suceder y no sigue las pautas, lo arrestan o lo multan”, dijo. “No importa si eres el padre. ¿Qué responsabilidad tiene un niño de 12 años? Los niños no buscan esteroides. Se les da. El gobierno tiene que investigar y tener mano firme. Nosotros, los entrenadores, debemos ser controlados y dirigidos y que se nos diga que esto no debería suceder y, si sucede, seremos responsables”.

Después de dar positivo por esteroides en tres ocasiones diferentes, es posible que Mejía nunca regrese a las mayores. Pero no ha perdido la esperanza.Crédito...Sebastián Castrodad para The New York Times

Conte, quien ha criticado repetidamente el programa de pruebas de MLB por no ser lo suficientemente estricto , sostiene que hacer trampa todavía paga. Aunque las suspensiones no se pagan, señaló a Cabrera, quien fue suspendido en 2012 por 50 juegos por una prueba positiva de testosterona y aun así firmó un contrato de $16 millones ese invierno y luego un acuerdo de $42 millones dos años después.

Nelson Cruz, el bateador designado de los Nacionales de Washington que es ampliamente visto como un líder entre los jugadores de las Grandes Ligas dominicanos, dijo que era alentador que la tasa de resultados positivos de sus compatriotas hubiera disminuido.

Cruz, de 42 años, tuvo su propia experiencia con los potenciadores del rendimiento: fue suspendido 50 juegos en 2013 por su conexión con el escándalo Biogenesis en el sur de Florida que atrapó a más de una docena de jugadores, incluidos Ryan Braun y Alex Rodríguez. Elogió los programas educativos existentes ahora que dijo que no existían cuando él era más joven.

“MLB está haciendo un gran trabajo dando charlas y consejería al respecto, para prevenir lo que está pasando ahí”, dijo recientemente, y luego agregó: “Es un proceso, como todo en la vida, para erradicarlo definitivamente. Es algo que llevará tiempo. Nosotros, como dominicanos, tenemos que enfrentar la realidad y tenemos que tratar de mejorar esto”.

Mientras tanto, Mejía dijo que continuaría predicando a los niños y orando por una segunda oportunidad en las ligas mayores. Lo más cerca que estuvo de regresar fue pasar la temporada 2019 con el equipo Clase AAA de los Medias Rojas de Boston, pero registró una efectividad de 6.38.

“Me encantaría volver a Estados Unidos, aunque sea por un día”, dijo, “para poder decir que caí, perseveré y regresé a las Grandes Ligas”.