La ATP reafirma está a favor de las vacunas, a diferencia de Djokovic

La Asociación Profesional de Tenis (ATP) destacó su firme apoyo a la vacunación contra la COVID-19 después de la saga de episodios legales que vivió el primer clasificado mundial de este deporte, Novak Djokovic (1) tras su llegada a Melbourne para disputar el Abierto de Australia, quien repudia la ciencia y se ha convertido también en líder de los "antivacunas".

“ATP continúa recomendando firmemente la vacunación de todos los jugadores del circuito, la cual creemos que es esencial para nuestro deporte en tiempos de pandemia. Esto está basado en evidencia científica y supone beneficios para la salud”, explicó la instancia en un comunicado emitido en dirección totalmente contraria al deportista.

La asociación, no obstante, exigió la necesidad por mejorar la comunicación y la aplicación de las normas a la hora de conceder visas para poder entrar a Australia a pesar de que incidió en que acata las políticas de inmigración impuestas y que entiende el esfuerzo que han hecho los australianos después de haber sufrido los confinamientos más estrictos del mundo.

“La ATP entiende totalmente los sacrificios hechos por la gente de Australia y las políticas de inmigración impuestas desde la llegada de la pandemia. Sin embargo, las complicaciones que experimentó un jugador en su llegada subrayaron la necesidad de un entendimiento más claro, comunicación y aplicación de la reglas”, escribió el organismo deportivo en el primer párrafo de su texto.

En el comunicado también se explicó que todos los eventos ocurridos desde que se le cancelara la visa al serbio a su llegada a Melbourne hasta que el juez aceptara su apelación el lunes y por tanto le permitiera quedarse en el país, han dañado a todos los frentes.

“Incluyendo el bienestar de Novak y su preparación para el Abierto de Australia. Su exención médica se hizo de manera independiente a la ATP, sin embargo hemos estado en contacto con la Federación Australiana de Tenis para buscar claridad en el proceso”, argumentó.

El serbio, que defenderá la novena corona conseguida a orillas del río Yarra en la edición de 2021, no tardó en sumar su primera sesión de entrenamiento después de subir una foto cuando el reloj se acercaba a la medianoche junto a su equipo en la pista Rod Laver Arena.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022