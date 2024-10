El centrocampista de la selección uruguaya Federico Valverde, que milita en el Real Madrid, aseguró este lunes que lo que Luis Suárez dijo sobre el seleccionador de nacionalidad argentina Marcelo Bielsa "es todo verdad" y que la forma de solucionar los problemas es hablando.

"Lo que dijo Luis es todo verdad. Jamás mintió y jamás dijo cosas que no eran. No exageró en ningún momento, dijo las cosas como son. Por mi parte y como todos los referentes, hablar en el vestuario. Hablar entre nosotros como equipo, como lo que siempre fuimos y mejorar", apuntó el futbolista de Real Madrid en diálogo con la prensa.

Por otra parte, Valverde dijo que la manera de solucionar los problemas es hablando, algo que se ha hecho en diversas oportunidades desde que el argentino dirige a la selección de Uruguay.

"Siempre lo hicimos de esa manera y esta va a ser otra más que se va a arreglar de la misma forma", apuntó Valverde, quien añadió que Suárez no tiene que pedir permiso a nadie para hablar y que vive el fútbol con "una pasión tremenda".

"Él es Luis Suárez, el ídolo de todo Uruguay, y puede hacer lo que quiera", concluyó el centrocampista durante una nota que brindó a los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Días atrás, el goleador histórico de la Celeste brindó una entrevista al programa 'De Fútbol Se Habla Así' de DSports, en la que contó diferentes hechos que sucedieron con Bielsa en el último tiempo.

Remarcó que hubo futbolistas que le pidieron al argentino "que por lo menos les dijera buen día" y apuntó que no debería sorprender si más jugadores renuncian a jugar con Uruguay. De hecho, indicó que hubo jugadores que se plantearon durante la última Copa América no defender más a la selección.

Por otra parte, dijo que a algunos de los trabajadores vinculados a la selección como los utileros o los fisioterapeutas "les encantaba" trabajar con Óscar Washington Tabárez o Diego Alonso y que ahora no pueden disfrutar de su labor.

En ese sentido, añadió que los entrenadores de las selecciones menores no pueden cruzarse con los futbolistas del plantel principal.

También, recordó que antes de la Copa América habló entre cinco y seis minutos con Bielsa sobre determinados temas y que el seleccionador se limitó a responderle: "Muchas gracias, Luis".

Finalmente, remarcó que un día en Nueva York el director técnico pidió que no pararan a saludar a los fanáticos que los esperaban y que él como capitán del equipo le dijo que los jugadores debían hacerlo y lo llevaron a cabo.

Contra Suárez

También habló la ex kinesióloga de Nacional, club al que regresó el atacante Luis Suárez después de varios años jugando en Europa y donde tuvo una breve estadía antes de partir a Brasil.

Hizo una revelación. "Hoy la hipocresía me supera… Luis, no te olvides de que cuando llegaste a Nacional teníamos tu orden, TODOS, de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos. No me lo contó nadie. Lo viví…", apuntó Mayr Jakimczuk.

"Mostremos las dos caras de la moneda siempre. Ser, no parecer. Si no, siempre seremos unos simples hipócritas", agregó.

Y Mayr Jakimczuk sentenció: "El problema con lo de Suárez es que en vez de idolatrar al jugador de fútbol, idolatran a la persona. Y lo mismo de Bielsa. Amo a Suárez jugador de fútbol, quién no. ¿Los conozco? No. En definitiva todos vendemos lo que mejor nos deja parados. Pero hay que acompañarlo con un poco de realidad, porque si no, sos un hipócrita".