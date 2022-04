Juego sin hits de los Mets en noche de viernes de explosión ofensiva

El histórico juego sin hits de los Mets de Nueva York fue el punto luminoso para el picheo en un viernes de las Grandes Ligas que destacó sobre todo por la explosión de las ofensivas.

Tylor Megill, Drew Smith, el dominicano Joely Rodríguez y los puertorriqueños Seth Lugo y Edwin Díaz se combinaron para dejar a la poderosa alineación de los Filis de Filadelfia sin imparables y lograron así el segundo partido sin hits en la historia de los Mets de New York.

NO HIT NO RUN COMBINADO.

Megill (4-0) lanzó las primeras cinco entradas, en las que ponchó a cinco bateadores y otorgó tres bases por bolas; Smith completó 1.1 episodios de cuatro ponches; Rodríguez regaló dos bases pero logró un capítulo sin imparables; y los boricuas Lugo y Díaz lanzaron 1.2 entradas de tres ponches.

El primer juego sin hits de los Mets lo firmó el venezolano Johan Santana ante los Cardenales de San Luis en 2012.

Las tres anotaciones de los Mets fueron impulsadas por un sencillo productor de dos vueltas de Jeff McNeil en la quinta entrada y un jonrón solitario de Pete Alonso en el sexto capítulo.

El jardinero venezolano Andrés Giménez conectó un grand slam y fue la figura clave en la victoria de los Guardianes de Cleveland frente a los Atléticos de Oakland.

Giménez mandó la pelota fuera del parque en el tercer episodio, con tres compañeros en las bases, ante el dominicano Frankie Montás.

Los Guardianes también gozaron de la producción del dominicano José Ramírez, quien pegó jonrón y amplió su liderato de carreras remolcadas al sumar tres producidas para totalizar 28 en lo que va de año.

