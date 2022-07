Juan Soto y el jugoso acuerdo de los Nacionales de Washington que habría rechazado

El jardinero estrella de los Nacionales de Washington, Juan Soto, habría rechazado una oferta de 440 millones de dólares por 15 años de sus servicios los que le ofrecieron los capitalinos al dominicano.

La Fiera, como también es conocido, habría rechazado el contrato más grande en la historia del béisbol, según un reporte del portal web The Athletic.

Soto será elegible para convertirse en agente libre tras concluir la temporada 2024.

De hecho, el columnista de ESPN, Jeff Passan se refirió a las discusiones para canjear a Soto, de 23 años.

"Las oficinas principales ya están teniendo las conversaciones: ¿Qué se necesitará para adquirir a Juan Soto después de que rechazó una oferta de contrato de $ 440 millones por 15 años de los Nacionales? Y la respuesta es: el mayor paquete comercial de la historia. Un acuerdo con Herschel Walker, dijo un gerente general", escribió Passan en su cuenta de Twitter.

Front offices are already having the conversations: What is it going to take to acquire Juan Soto in the wake of him turning down a 15-year, $440 million contract offer from the Nationals? And the answer is: The biggest trade package ever. “A Herschel Walker deal,” one GM said.

— Jeff Passan (@JeffPassan) July 16, 2022