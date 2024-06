José Siri, Carlos Santana, Fernando Tatis Jr., Freddy Fermín, Anthony Santander, Yandy Díaz, y Yordan Álvarez ofrecieron un recital de batacazos en la jornada de Grandes Ligas de este jueves.

ATLÉTICOS 2-3 REALES

Freddy Fermín pegó dos cuadrangulares y Bobby Witt Jr. agregó uno en la victdoria de los Reales de Kansas City.

Zack Gelof impulsó son su jonrón las dos carreras de Atléticos.

PADRES 7-6 CERVECEROS

Jake Cronenworth conectó jonrón con dos outs en la novena entrada, el cuarto jonrón de San Diego, y los Padres vencieron 7-6 a los Cerveceros de Milwaukee, líderes de la División Central de la Liga Nacional.

El jonrón de Cronenworth, profundo por la línea del jardín derecho ante Joel Payamps (1-3), llegó después de que Fernando Tatis Jr. y Jurickson Profar se poncharan.

Tatis conectó un jonrón de 446 pies y agregó un enfático movimiento de bate en la quinta entrada, y Manny Machado y el novato Jackson Merrill también conectaron jonrones para los Padres.

Los Cerveceros anotaron dos carreras en la novena ante Jeremiah Estrada (3-1), quien intentaba su segundo salvamento. Una carrera llegó con un lanzamiento descontrolado y la segunda con un doble de Rhys Hoskins al jardín izquierdo.

“Ese se sintió realmente bien. Definitivamente me puso arrogante”, dijo Tatis cuyo jonrón número 14 aterrizó cerca de la parte superior del segundo piso del jardín izquierdo en Petco Park con un out en la quinta para una ventaja de 5-3. Sabía que ya no estaba y arrojó su bate al final de su seguimiento.

El jardinero izquierdo Christian Yelich apenas se dio la vuelta cuando el disparo de Tatis pasó muy por encima de él. Tatis igualó la mejor marca de su carrera con cuatro hits, la segunda vez que lo hace esta temporada.