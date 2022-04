Jokic hace historia y los Bucks adelantan a los Celtics

2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias en una sola temporada. Ese es el récord histórico en la NBA que logró este jueves Nikola Jokic en una jornada en la que los Milwaukee Bucks vencieron a los Boston Celtics en un duelo mayúsculo de la Conferencia Este.

Nikola Jokic’s historic bucket which makes him the first

2000 points

1000 rebounds

500 assists

player in NBA history…

…in the most Jokic of ways. pic.twitter.com/J2uHpgIKx4

— Rob Perez (@WorldWideWob) April 8, 2022