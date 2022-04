Ja Morant rescata a los Grizzlies y pone a los Wolves contra las cuerdas

Con una sensacional penetración a falta de solo un segundo, Ja Morant selló la remontada de los Memphis Grizzlies por 111-109 ante los Minnesota Timberwolves, quienes dejaron escapar un partido que tenían controlado y ahora pierden por 3-2 en esta serie de primera ronda del Oeste.

OH MY GOOD GOD JA MORANT CLEAR THE RUNWAY OR DIE pic.twitter.com/rLNfte5jZH

