Griego Tsitsipas sobrevive a la locura y jugará semifinal ante alemán Zverev

El vigente campeón, el griego Stefanos Tsitsipas, sobrevivió en la locura en la que se convirtió su duelo ante el argentino Diego Schwartzman para acceder hacia las semifinales del Masters 1000 de teis de Montecarlo tras vencer por 6-2, 6-7(2) y 6-4 donde se encontrará con el alemán Alexander Zverev.

El duelo con el bonaerense fue una montaña rusa. Un vaivén de posibilidades para ambos. Un partido vivo hasta el final que terminó por amarrar el tenista heleno que se aferra a la corona que logró el pasado año y que tardó dos horas y 43 minutos en resolver.

Leads were blown. Leads were restored. And at the end, somehow, @steftsitsipas' title defence in Monte-Carlo is STILL ALIVE 🤯

Up 6-2 5-2 then down *4-0 40-30 down* in the decider, the Greek SURVIVES 6-2 6-7(3) 6-4 vs Schwartzman!#RolexMCMasters pic.twitter.com/OPZTsf4r3h

— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2022